Январские зарплаты белорусов окажутся заметно ниже 3.02.2018, 12:11

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ФОТО: REUTERS/ВАСИЛИЙ ФЕДОСЕНКО

Чтобы не ударить лицом в грязь перед правительством, некоторые компании уже залезли в долги.

Январские зарплаты белорусов окажутся заметно ниже того, что работники получали в последние месяцы прошлого года, прогнозирует в интервью «Завтра твоей страны» старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

− Падение средней зарплаты будет ниже 830-850 рублей, − сообщил эксперт по время пресс-брифинга.

Это заметно ниже средней декабрьской зарплаты в 995,3 рубля. В конце прошлого года она выросла на рекордные для Беларуси 19%. По мнению аналитика, произошло это за счет «административного давления и бухгалтерских ухищрений».

Экономическая ситуация не так хороша, чтобы производству угнаться за политическими требованиями, и потому рост зарплат в итоге оказывает обратный эффект. Некоторые предприятия в начале января были вынуждены брать кредиты для выплат зарплат своим работникам.

− Кредит надо возвращать с процентами, и оборотных средств, которые можно было бы пустить на выплату зарплат, у предприятия становится все меньше. Если взять период декабрь-март, то суммарно работники таких предприятий получат меньше, чем получили бы, если бы не было никаких кредитов, − отмечает Вадим Иосуб.

Ничего хорошего ни с точки зрения макроэкономической стабильности, ни с точки зрения пополнения карманов белорусов из такого кредитования не выйдет.

По данным Нацбанка, задолженность предприятий по кредитам и займам за одиннадцать месяцев прошлого года выросла на 8%. А общее количество кредитов предприятий — на 20%.

Рост зарплаты, не обеспеченный соответственным ростом в экономике, влияет на валютный рынок, приводя к девальвации рубля и росту инфляции.

Но это политический вопрос, против которого предприятия пойти не могут, подчеркивают эксперты. Однако считают, что в течение года практика кредитования предприятий для выплат зарплат не будет расширяться, если власти не станут поднимать вопрос очередного роста заработной платы административными методами.