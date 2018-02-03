Гимназист из Щучина разработал собственный проект «умного» дома 7 3.02.2018, 12:24

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Фото: newgrodno.by

Свет в доме будет включаться автоматически, а двери открываться с помощью ключ-карты.

Проект «Умный дом» ученика 11 «Б» класса гимназии города Щучина Александра Аверко занял первое место в областном этапе XI республиканского конкурса проектов по экономии и бережливости “Энергомарафон – 2017” в номинации “Проект практических мероприятий по энергосбережению”. Благодаря победе Саши гимназия получила право на выделение 10 тысяч рублей из республиканского бюджета для внедрения энергоэффективных мероприятий, пишет NewGrodno.by со ссылкой на щучинскую районную газету «Дзянніца».

– Программированием я занимаюсь уже несколько лет, – рассказывает Александр.– А кроме этого, мне давно хотелось попробовать себя в робототехнике: составить определённую программу, создать такое устройство, которое работало бы как искусственный интеллект.

Родители – Елена Марьяновна и Сергей Эдвардович – поддержали стремление сына. Саша при помощи интернета приобрёл необходимые детали: плату, датчики, модуль для сканирования ключ-карт и другие.

– Александр сконструировал макет дома и поделился со мной своими идеями, – рассказывает учитель физики гимназии Наталья Торбичук. – Честно сказать, никогда раньше не сталкивалась с платформой для программирования Arduino, которую использовал Саша. Поэтому, чтобы помочь ему достойно представить работу, мне нужно было найти и изучить большой объём информации, вместе с Сашей отобрать нужный материал. Вначале проект принял участие в научно-практической конференции, а затем Саша его доработал, создал мобильное приложение для управления «умным» домом. И мы представили его на зональном этапе республиканского конкурса «100 идей для Беларуси», где проект занял первое место, а на областном этапе был отмечен сертификатом.

Успех ждал «Умный дом» и в областном этапе XI республиканского конкурса проектов по экономии и бережливости “Энергомарафон – 2017”. В конце марта Александр будет представлять Гродненщину на республиканском этапе.

– Всё, над чем я работал, планирую применить на практике, – делится своими планами Саша. – Наша семья живёт в квартире, но мы строим частный дом, который я смогу сделать по-настоящему «умным». В моём проекте предусмотрены шесть зон. Например, на крыльце с наступлением темноты будет автоматически включаться свет. В прихожей планируется установить модуль открытия дверей с помощью ключ-карты, в санузле – датчик утечки воды. Необходимые детали, которые помогут сделать дом «умным», разместятся в разных помещениях. А контролировать ситуацию и отдавать нужные распоряжения из любой точки мира, где есть интернет, можно при помощи специального приложения для мобильного телефона или планшета. Кстати, в планах – использовать для информирования о происходящем в доме SMS-сообщения.

Как рассказывает Саша, непросто было освоить новую для него платформу для программирования. Практически вся нужная информация была на английском языке. Но он настойчиво шёл к своей цели. А над самим проектом работал около месяца.

– Научно-исследовательской деятельностью Саша начал заниматься ещё в седьмом классе, – рассказывает Наталья. – Вначале вместе с другом они создали металлоискатель. Через год под руководством учителя физики Светланы Александровны Тёмной-Щенёвой ребята работали над увлажнителем воздуха и заняли 3-е место в республиканском конкурсе «Энергия. Среда обитания». А в 9-ом классе Саша принимал участие в республиканском конкурсе по программированию в среде scratch, который проходил в Орше.

Сегодня в планах у талантливого юноши – поступить в университет, чтобы заниматься программированием, а затем работать в этой сфере. А что касается проекта «Умный дом» – его ещё ждут доработки: в доме обязательно будет установлена видеокамера, записи которой должны быть доступны в любой момент. Кроме того, работа отопительных котлов также будет под наблюдением и контролем.

– Конечно, сама идея не эксклюзивна, – говорит Наталья. – Такие проекты существуют уже давно. Но их стоимость в разы выше того, что предложил Александр. Например, сделать «умной» однокомнатную квартиру, согласно разработкам Саши, можно где-то рублей за 50. А обратившись к соответствующим фирмам придётся выложить около 1200 долларов. Называется, почувствуй разницу!

Благодаря Александру, гимназия продолжит разрабатывать и внедрять энергоэффективные мероприятия. В этом учреждении образования давно научились экономии и бережливости. Для них это далеко не новшество, а скорее – стиль жизни.