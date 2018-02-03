Spice Girls заявили о совместной работе над новыми проектами 1 3.02.2018, 13:07

Подробности проектов не разглашаются.

Группа Spice Girls заявила о том, что начинает работать над новыми проектами в полном составе. Соответствующее заявление было опубликовано на странице коллектива на Facebook.

"Сейчас правильное время для того, чтобы исследовать новые возможности вместе", - говорится в сообщении. Вместе с тем, подробности проектов не раскрываются.

Как сообщает The Guardian, участницы группы получили по 10 миллионов фунтов стерлингов каждая за воссоединение, но петь они не будут. Предположительно, речь идет о новом ТВ-шоу в Китае или шоу талантов.

Spice Girls — одна из самых известных британских поп-групп, пик популярности которой пришелся на 1990-е годы. В 2000 году группа распалась, но затем несколько раз собиралась для выступлений и других мероприятий.

В 2012 году группа воссоединялась для представления на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне.