В Санкт-Петербурге более 100 тысяч человек остались без света 6 3.02.2018, 13:09

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Из-за аварийного отключения на несколько часов без света остались четыре района города.

В Санкт-Петербурге из-за аварийного отключения на Василеостровской, Первомайской и Автовской ТЭЦ без света остались около 109 тыс. человек в четырех районах города. Об этом сообщает сайт ситуационного центра минэнерго РФ.

Причиной аварии стало короткое замыкание на Первомайской ТЭЦ, из-за которой произошло отключение генераторов еще на двух ТЭЦ.

Из-за аварии в Василеостровском, Кировском, Московском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга в жилых домах не было света, на улицах не работали светофоры, не горели фонари. Прекратили работу троллейбусы и трамваи. Авария произошла утром 3 февраля.

В распределительной сетевой компании "Ленэнерго" сообщили, что электроснабжение удалось восстановить примерно через два часа, подключив большую часть потребителей по резервным схемам и от дизель-генераторных установок.

Аварийно-восстановительные работы на станциях продолжаются. Причины аварийных отключений выясняются.