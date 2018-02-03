Лев Марголин: Власть просто спихнула с себя ответственность 5 3.02.2018, 13:22

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Списки "тунеядцев" сформируют местные комиссии.

На смену декрету №3 «О предупреждении социального иждивенчества» пришел декрет №1 «О содействии занятости населения». Его Александр Лукашенко подписал 25 января. В новом документе акцент сделан на трудоустройство граждан. Сбор с неработающих «на финансирование госрасходов», из-за которого в прошлом году белорусы протестовали на улицах, отменили, пишет Брестская газета.

Тем не менее трудоспособные граждане, не занятые в экономике, с 1 января 2019 года будут оплачивать услуги, которые определит Совет министров Республики Беларусь, по полным тарифам. Список таких граждан сформируют комиссии, которые создадут районные (городские) исполкомы. Эти комиссии могут полностью или частично освободить человека от обязанности оплачивать услуги по полной стоимости, если посчитают, что тот находится в трудной жизненной ситуации, и имеют право направить трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории.

Появление декрета №1 экономист Лев Марголин назвал фрагментом военного искусства, напомнив о протестах, которые прокатились по стране весной 2017 года.

«Власти поняли, что эти протесты стихийные и так дело не пойдет. Поскольку они не привыкли отступать совсем, то решили зайти с другого бока. Не хотите платить деньги — будете платить за услуги», — говорит Марголин.

Экономист отметил, что в новом декрете большой упор сделан на местные власти. «Если где-то вспыхнет какой-то пожар, недовольство, будут готовы виновные — местная власть, которая не смогла на месте решить вопрос, — пояснил он. — На самом деле, власть просто спихнула с себя ответственность».