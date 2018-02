Дизайнерские аккаунты в «Инстаграме»: бесплатно и интересно 3.02.2018, 13:57

Лучшие аккаунты буквально открывают дверь в мастерскую дизайнера.

Соцсеть "Инстаграм" очень многое изменила для тех, кто - профессионально или просто для удовольствия - интересуется интерьерами и дизайном, пишет BBC.

Формат "Инстаграма" - прежде всего визуальный. Он прекрасно подходит как для снимков с тщательно выверенной композицией, так и для спонтанных кадров.

Фото: instagram

Квадратная форма фотографий с самого начала привлекала своей изысканной простотой (в 2015 году появилась возможность добавлять фото и видео с ландшафтной и портретной ориентацией. - Прим. переводчика).

Поклонникам дизайна во всех его формах, в том числе и самим дизайнерам, "Инстаграм" дает возможность самовыразиться и вдохновиться чужими работами.

Кроме того, эта соцсеть - полезный коммерческий инструмент, с помощью которого можно представить миру свои дизайнерские творения и рекламировать их совершенно бесплатно.

"Инстаграм" имеет немало функций и способов визуальной презентации, что делает соцсеть чрезвычайно привлекательной для всех, кто так или иначе причастен к креативной индустрии и визуальному творчеству.

В "Инстаграме" можно найти и журналы по дизайну и архитектуре, например Dezeen (@dezeen) и It's Nice That (@itsnicethat), и музеи дизайна - в частности, Cooper Hewitt в Нью-Йорке (@cooperhewitt) и Лондонский музей дизайна (@designmuseum). Представлены и большие дизайнерские компании - такие как Pentagram (@pentagram) или производитель мебели Herman Miller (@hermanmiller).

С помощью хэштегов "Инстаграм" объединяет людей с утонченным художественным вкусом и визуальной восприимчивостью. В отличие от "Твиттера" с его агрессивным стилем общения, "Инстаграм" - более спокойное и безопасное место для обмена изображениями и мыслями, где гораздо меньше шансов столкнуться с неаргументированной критикой и безапелляционным осуждением.

С момента запуска "Инстаграма" в 2010 году его сообщество быстро растет. В сентябре 2017 года оно насчитывало 800 млн пользователей.

Как отмечает представитель этой соцсети, страницы дизайнеров привлекают не только оригинальными работами, "но и личным опытом, которым они делятся со своими подписчиками, секретами ремесла, которые вряд ли можно найти в другом месте".

"Инстаграм"-канал художника - это его личный творческий дневник, который постоянно обновляется.

Ниже вы найдете несколько интересных аккаунтов, посвященных дизайну интерьеров.

С элементом цыганщины

Фото: instagram

Страница художницы и дизайнера из Лос-Анджелеса Джастины Блейкни посвящена богемскому стилю декора ("бохо", жизнерадостный стиль с элементом цыганщины).

Блейкни - автор блогов на тему интерьеров и книги The New Bohemians Handbook: Come Home to Good Vibes ("Справочник по богемскому стилю. Погрузитесь в приятную атмосферу").

У Блейкни 880 тыс. фолловеров. "Инстаграм" - идеальная витрина для ее красочных произведений с роскошными флористическими мотивами.

Расскажу вам о своем доме

Фото: instagram

Аккаунт в "Инстаграме" британки Кейт Уотсон-Смит (80 тыс. подписчиков) рекламирует ее деятельность похожим образом: она пишет для журналов дизайна и ведет блог, в котором рассказывает преимущественно об интерьере своего дома.

Британский Vogue включил ее страницу в "Инстаграме" в число десяти лучших аккаунтов, посвященных дизайну.

Вслед за миллениалами

Фото: instagram

Французский дизайнер интерьера Пьер Йованович присоединился к этой соцсети в 2015 году, и теперь у него почти 80 тыс. фолловеров.

"Мне нравится интерактивность платформы, - отмечает художник. - Вы можете увеличивать изображения, отправлять их другим пользователям.

Для миллениалов, поколения, которое придет на смену нашему, - это вторая натура".

Потому что бесплатно

Фото: instagram

Страница дизайнера мебели и блогера Пэдди Пайка, который для своих снимков использует фотокамеру Leica TL2.

По словам Пайка, эта интернет-платформа для него крайне важна как инструмент: "Это гораздо практичнее, чем реклама, потому что бесплатно. И теперь лишь дело времени, когда все дизайнеры это поймут и вложат большую часть своего рекламного бюджета в "Инстаграм".

Поделиться прекрасным

Фото: instagram

Популярнейший фотограф и автор блогов о дизайне интерьеров Мигель Флорес-Вианна, у которого 64 тыс. подписчиков, отмечает, что его основная цель - делиться опытом.

"Я много путешествую, вижу замечательные вещи. Я надеюсь, что мои фотографии помогут людям узнать обо всех этих местах. "Инстаграм" - это очень щедрый инструмент, ведь он позволяет делиться прекрасным".

Исследовательский инструмент

Фото: instagram

Пестрая страница в "Инстаграме" лондонского дизайнера Камиллы Валалы демонстрирует ее произведения, среди которых - стенная роспись (муралы) и предметы домашней обстановки, которые она раскрашивает в ярчайшие тона.

Камилла черпает вдохновение в оптическом искусстве (художественное течение второй половины XX века, использующее различные оптические иллюзии. - Прим. переводчика) и из работ группы Memphis итальянских дизайнеров 1980-х.

Но аккаунт Валалы позволяет нам заглянуть куда глубже в ее творческую мастерскую и понять, какие именно вещи, мотивы и образы влияют на ее дизайнерский стиль.

"Все, что вдохновляет меня, я фотографирую и загружаю в "Инстаграм". А потом пользуюсь этим как исследовательским инструментом", - рассказывает она.