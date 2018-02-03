Число пенсионеров в Беларуси сократилось на 25 тысяч 20 3.02.2018, 13:59

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С увеличением пенсионного возраста количество пенсионеров сократилось почти на 25 тысяч по сравнению с 2016 годом.

Об этом сообщила 2 февраля в Минске на итоговой коллегии Министерства труда и социальной защиты руководитель ведомства Ирина Костевич, передает «Радыё Рацыя» со ссылкой на БелаПАН.

По ее словам, в результате реализации мер по увеличению пенсионного возраста и минимального страхового стажа тенденция роста количества пенсионеров была переломлена.

«Их количество в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года сократилось почти на 25 тысяч», - сказала министр.

Она отметила, что в Беларуси продолжается работа по адаптации пенсионной системы к росту потребностей в средствах на пенсии стареющего населения.

«В 2017 году началось повышение пенсионного возраста, и он стал выше на год», - сказала Костевич.

В 2018 году, отметила Костевич, будет проведен общий перерасчет пенсий, его сроки и объем будут определены правительством в соответствии с финансовыми возможностями. Задача министерства - поднять размер средней пенсии в отношении средней зарплаты по стране до соотношения в 40%. Однако, подчеркнула министр, это будет зависеть от того, как будет развиваться экономика.