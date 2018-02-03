Мэттис: США стоят с Украиной плечом к плечу 1 3.02.2018, 14:00

Джеймс Мэттис

США будут продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она отвела силы и вооружения из Украины.

Министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече со своим украинским коллегой Степаном Полтораком в Вашингтоне 2 февраля подтвердил поддержку Украины в борьбе за независимость и территориальную целостность, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Мэттис заявил, что украинский народ заплатил высокую цену в борьбе за независимость.

"Душу и тело мы положим за нашу свободу" – в этих словах гимна отражена украинская борьба за независимость. США стоят с вами плечом к плечу и будут продолжать оказывать давление на Россию, чтобы они отвели силы и вооружения. США и впредь будут самоотверженно работать над развитием боеспособности ВСУ и достижением ими совместимости с НАТО… Мы обсуждаем прагматичные шаги, чтобы успешно продолжать наше сотрудничество", – сказал глава Пентагона.

Полторак поблагодарил его за приглашение посетить США с рабочим визитом.

"США есть и будут главным стратегическим партнером для Украины. США с начала российской агрессии встали на защиту Украины, поддержали нас в борьбе за территориальную целостность и приняли в семью демократических стран. Нам было бы трудно без вашей поддержки, эффективной совещательной, финансовой помощи, тренинговых программ – все это успешные Вооруженные силы Украины. Успешные реформы – единственный способ укрепить обороноспособность страны", – отметил министр обороны Украины.

Он также сообщил, что благодарен США за предоставление Украине оборонительного летального оружия.

"Это было своевременное и правильное решение. Это поддержка нашего молодого государства, мощный сигнал агрессору, что Украина не одна. Это мощный сигнал партнерам, что с Украиной необходимо сотрудничать, ведь она борется за мир на европейском континенте. Наш путь необратим – он связан с построением сильного демократического государства", – добавил Полторак.

Мэттис по результатам переговоров с украинским министром обороны заявил, что ожидает принятия в Украине закона о национальной безопасности, который позволит провести реформы в военной сфере.

23 декабря 2017 года в Госдепе сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

17 января 2018 года начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся принять на вооружение американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.