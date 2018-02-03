Какие диеты самые эффективные 3.02.2018, 14:39

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Важно найти диету, которая подходит вам настолько, чтобы вы могли придерживаться ее как можно дольше

В это время года СМИ традиционно атакуют нас информацией о том, как нужно питаться и как лучше всего сбрасывать вес. В моде низкоуглеводные и палеолитические диеты, а также интервальное голодание. Но какие из диет самые эффективные для крепкого здоровья и устойчивой потери веса? Об этом пишет «Новое время».

Для начала давайте рассмотрим низкоуглеводные системы, к которым относятся диеты Аткинса, Дюкана и новомодная диета Пиопи. В их основе лежит предположение о том, что углеводы вредны, так как расщепляются до глюкозы, которая стимулирует выделение инсулина. Тот, в свою очередь, помогает телу запасать полученную из еды энергию в виде жира, особенно – на бедрах.

Чего не хватает в этом обосновании, так это упоминания о том, что не только углеводы провоцируют выделение инсулина. Богатая белком и жирами пища имеет аналогичный эффект. К примеру, говядина поднимает уровень инсулина до того же уровня, что и хлопья, которые мы едим на завтрак.

Палеолитические диеты во многом похожи на низкоуглеводные и берут за основу эволюционный подход. Эти системы предлагают отказаться от обработанной пищи и питаться так, как это делали наши предки в эпоху палеолита, то есть в период между 2,6 млн и 12 тыс. лет тому назад.

Определения этой диеты варьируются, однако в большинстве своем они предполагают исключение из рациона злаков, что, по сути, приводит к превращению диеты в низкоуглеводную. Также советуют избегать молочных продуктов. И низкоуглеводная, и палеолитическая диеты поощряют употребление свежих продуктов, к примеру, овощей, а также минимально обработанной пищи.

Исследования показывают, что низкоуглеводные диеты способны помочь похудеть, снизить риск диабета второго типа и, возможно, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Однако эти потенциальные выгоды связаны скорее с ограничениями потребления энергии, а не с отказом от углеводов.

Тот факт, что при подобных диетах уменьшается количество поглощенных калорий, объясняется просто – углеводы составляют весомую долю западной системы питания. Отказ от углеводов затрудняет восполнение потерянных калорий, так как вся индустрия заточена под производство огромного количества высокоуглеводной пищи.

Другие исследования свидетельствуют о том, что употребление в пищу белков и жиров помогает дольше ощущать сытость и, таким образом, подавляет аппетит. Впрочем, чтобы доказать эту теорию, требуется провести больше экспериментов.

Есть кое-какие свидетельства того, что низкоуглеводной диете под силу помочь вам сбросить вес. А исследования, проведенные при участии людей с диабетом второго типа, показали, что такая диета может снизить их потребность в медикаментах.

Впрочем, есть не только хорошие новости. Палеолитическая диета может иметь побочные эффекты, среди которых диарея, головные боли и слабость. Кроме того, как низкоуглеводная, так и палеолитическая диеты обходятся дороже, чем обычное здоровое питание, а также требует внимательного планирования для достижения оптимального баланса полезных веществ.

Голодание

Интервальное голодание, как, например, диета 5:2 и диета воина, стали очередным модным трендом. Их суть в отказе от пищи на период от 14 до 36 часов.

Диета 5:2 предполагает обычное питание пять дней в неделю и ограничение количества употребленных калорий до 25% от дневной нормы в оставшиеся два дня. Суть диеты воина в приеме пищи один раз в день, предпочтительно – вечером.

Эти диеты доказали свою эффективность для потери веса. В недавнем исследовании, диета 5:2 показала результат в среднем равный шести потерянным килограммам для женщин с ожирением в течение шести месяцев. Также диета помогла улучшить некоторые показатели здоровья. Среди них такие показатели как холестерин, триглицериды и кровяное давление.

В голодании важно помнить: в конечном итоге вы должны потреблять достаточное количество полезных веществ.

Почти все перечисленные нами диеты рекомендуют употребление большого количества овощей, сокращение в рационе сахара, рафинированных углеводов и обработанной пищи. Сторонники этих диет расходятся во мнениях касательно роли жиров и углеводов, но все они поощряют в людях внимательное отношение к еде.

Восстановление значения слова «диета»

Все существующие данные показывают, что большинство диет одинаково эффективны для снижения веса. Важно лишь найти диету, которая подходит именно вам настолько, чтобы вы могли придерживаться ее как можно дольше.

Возможно, нам стоит вспомнить о происхождении слова «диета». В переводе с греческого означает «стиль жизни». Со временем это значение эволюционировало до определенных ограничений. Пора вспомнить об истинном значении слова и найти такие способы питания, которые приносили бы удовольствие и при этом были здоровыми.

Ведь изучение стран с высокой продолжительностью жизни свидетельствует о том, что их жители не склонны придерживаться диет, то есть считать калории или беспокоиться об углеводах. Вместо этого они едят местные продукты – доступные и вкусные.