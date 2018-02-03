Белорусские инспекторы ГАИ со стрельбой догоняли россиянина 2 3.02.2018, 14:41

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В брянской полиции рассказали об инциденте, который случился в ночь на 30 января.

Началось все на белорусской территории: российский Ford Mondeo не выполнял требования об остановке, скрываясь от ГАИ, ехал опасно, по машине пришлось стрелять. Задерживали автомобиль с пулевыми пробоинами уже сотрудники ГИБДД, пишет «Онлайнер».

В УВД Брянской области рассказали, как разворачивались события. Экипажу ДПС в Злынковском районе поступила информация о том, что со стороны Беларуси на большой скорости движется автомобиль. На нашей территории его преследовал экипаж батальона ДПС ГАИ Гомельской области. Белорусы после предупредительной стрельбы несколько раз выстрелили по колесам. Машина продолжала лететь к российской границе.

Здесь преследование передали сотрудникам ГИБДД. В конце концов на территории Злынковского района водитель съехал в кювет, сбив отбойник. Задержаны двое жителей Злынки в возрасте 27 и 26 лет.

По данным ГИБДД, водитель машины был пьян. Он будет привлечен к ответственности по четырем статьям российского Кодекса об административных правонарушениях: за невыполнение законного требования сотрудника полиции, повреждение дорожных сооружений, управление автомобилем без документов и в состоянии алкогольного опьянения.

Россияне особо отметили, что это задержание — очередной удачный пример сотрудничества с белорусской ГАИ.