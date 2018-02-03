Жители Ольшан пытались отбить задержанного от инспекторов ГАИ 4 3.02.2018, 15:29

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Фото: tut.by

В итоге разбили служебные авто.

В суд Столинского района направлено дело по обвинению пяти жителей агрогородка Ольшаны в применении насилия и хулиганских действиях в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщили БелТА в прокуратуре Брестской области.

Инцидент произошел 29 июля 2017 года. Примерно в 22.20 местный житель 1997 года рождения, двигаясь на мотоцикле по одной из улиц агрогородка, совершил дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала малолетняя односельчанка.

Фото: tut.by

На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ, собралась большая группа местных жителей. Сельчане своими действиями препятствовали работе милиционеров. В ответ на требования сотрудников милиции покинуть место происшествия мужчина 1976 года рождения применил к ним насилие. Его действия квалифицированы по ст. 364 УК. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до 5 лет, или лишения свободы на срок до 6 лет.

Фото: tut.by

Еще четверо местных жителей, двое из которых несовершеннолетние, совместно с другими неустановленными лицами повредили два специальных автомобиля ДПС.

В отношении несовершеннолетних применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 339 (Хулиганство) УК.