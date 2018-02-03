Что уже разрешили женщинам в Саудовской Аравии — а что еще нет 2 3.02.2018, 15:37

1,055

В Саудовской Аравии в 2018 году женщины получат много новых прав.

Они смогут водить автомобили, ходить на футбол и смотреть фильмы в кинотеатрах. В рамках эксперимента женщин также будут брать на работу в рестораны (пока принимать женщин будут лишь 16 заведений). Однако для многого жительницы Саудовской Аравии по-прежнему должны получать согласие опекуна-мужчины, пишет «Медуза».

Например, без такого разрешения они не могут открыть счет в банке или получить паспорт. А какие-то вещи им по-прежнему категорически запрещены. В частности, танцевать в общественных местах. За подобное поведение женщинам (как и мужчинам) грозит наказание.