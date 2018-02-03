ЮНИСЕФ открыл криптоферму для помощи сирийским детям 3.02.2018, 15:51

Чтобы помочь детям, достаточно скачать программу для майнинга и присоединиться к сети добровольцев.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) во Франции запустил платформу Game Chaingers для помощи сирийским детям. Организация обратилась к геймерам с просьбой предоставить вычислительные мощности своих компьютеров для майнинга эфира, пишет «Нож».

После семилетней войны в Сирии более 9 миллионов детей нуждаются в материальной помощи, рассказывает ролик ЮНИСЕФ. Чтобы помочь им, достаточно скачать программу для майнинга и присоединиться к сети добровольцев. Совместными усилиями пользователи смогут добыть криптовалюту.

Призыв обращен именно к геймерам, потому что обычно у них мощные компьютеры. Кроме того, это активные и отзывчивые люди, подчеркивают инициаторы акции.

Недавно пользователи проявили сочувствие к игроку, пережившему приступ эпилепсии в чате виртуальной реальности, однако помочь ему не смогли, пока он сам не пришел в чувство.