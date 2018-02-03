Политический бойкот Наталья Гулевская

3.02.2018, 15:57

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Фото: 1777.Ru

Политический бойкот — это последняя мирная возможность политической борьбы, за которой остается только восстание.

В российской политической жизни политики и общественные деятели понятия не имеют, что из себя представляет политический бойкот и какими формами он располагает.

Бойкот, как и восстание, это принуждение, но только без применения вооруженной силы, и его не нужно сравнивать с конституционным правом гражданина России не принимать участия в процедуре выборов. В политическом бойкоте могут быть разные проявления политической борьбы, которые зависят и от наличия оппозиции в структурах государственной власти и от самоорганизации гражданского общества. Политический бойкот может быть и в виде недостатка кворума в Совете Федерации РФ для принятия решения о дате очередных президентских выборов и в виде массовой добровольной отставки членов ЦИК, при которой невозможна работа этого органа власти. Главный критерий политического бойкота — это выбор такого политического действия, при котором власти невозможно совершить предусмотренную законом процедуру выборов или иного обязательного действия.

За двадцать пять лет существования демократической, правовой светской Конституции ни разу политический бойкот не был использован на выборах, и если бы не аннексия Крыма, то и в этот очередной политический виток путинского режима у оппозиции не было бы достаточно оснований на эту меру политической борьбы. Но реальность распорядилась так, как она распорядилась, и Путин своими же руками лишил себя попадания на еще один, вполне легитимный срок своего правления.

Но как бы не старались в Кремле и на Лубянке, политическая жизнь путинского режима все же в международной части своей легитимности прерывается мартовскими выборами. Причина банально проста — такого субъекта международного права «Россия + Крым» в цивилизованном мире не существует, а признать это имперское неправомерное появление априори невозможно.

Дальнейшее существование построенной чекистами путинской модели власти теперь возможно в урезанном варианте и только опираясь на принцип суверенного права государства на проведение собственной внутренней политики, но при этом РФ обязательно должна помещаться в критерии национальной Конституции. И таких примеров масса: КНДР, Иран и прочие несвободные режимы, в которых их Конституции предусматривают особый собственный уклад и колорит жизни.

К глубокому сожалению для путинского режима, принятая в 1993 году демократическая правовая Конституция ложится оковами и неразрешимым бременем на все его вольности и своеволия и обязывает раз за разом проводить «выборы» и иные имитации демократического правления.

По большому счету если российское гражданское общество не прибегнет к реальному политическому бойкоту и не остановит сползание России в нелегитимное международное поле, то следующая остановка россиян будет или в виде восстания или прямого военного противостояния с цивилизованным миром. В сложившейся ситуации для несистемной оппозиции и несогласных с путинским режимом осталось две формы политического бойкота, которые сопоставимы в своей значимости.

Первый — это вынужденная политическая эмиграция с территории, на которой легализованы действия, нарушающие международное право, международные договоренности, всеобщие декларации, международные пакты и общечеловеческие ценности. Причем каждое демократическое правовое государство обязано на время существования этого нелегитимного государственного образования принять всех граждан России, которые не желают и исключают свое нахождение на такой территории и не хотят быть сопричастными с чекистской властью.

Вторая возможная форма политического бойкота более радикальна, но менее предсказуема. Для ее осуществления необходимо одновременно и массово зарегистрироваться на избирательном участке, получить бюллетень, и не выходя за территорию избирательного участка выдвинуть свои политические требования к власти, согласно конституционных норм РФ. В этом случае у государства нет и не будет инструментария на законное применения силы в отношении граждан России, которые будут находиться в промежутке между получением бюллетеня и бросанием его в урну для голосования. В этот промежуток времени каждый россиянин становится прямым источником власти и особо охраняемым государством.

Наталья Гулевская, «Эхо Москвы»