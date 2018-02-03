Профсоюз РЭП будет защищать права гродненских водителей 1 3.02.2018, 16:09

Фото: autogrodno.by

Коллеги гродненского водителя, прыгнувшего с моста, пожаловались на условия труда и были уволены.

Постоянные переработки, отсутствие горячей воды, раздевалок и туалетов, мизерные зарплаты – водители пожаловались на плохие условия труда, которые предположительно довели до попытки суицида их коллегу, – и автопарк уволил их, пишет сайт praca-by.info.

«Уволен в связи с совершением виновных действий, которые явились основанием для утраты доверия нанимателя» - такая запись появилась в трудовой книжке водителя Гродненского автопарка после того, как он поставил свою подпись под коллективным обращением с жалобой на нарушения автопарком трудовых прав работников.

Нет горячей воды, нет раздевалок и туалетов для водителей на конечных остановках; к каждой смене добавляются часа два неучтенной переработки – на эти и многие другие нарушения работодателя, которые и привели к попытке суицида их коллеги, пожаловались в обращении в Администрацию Президента, прокуратуру и другие инстанции другие водители автобусного парка Гродно.

Руководство парка мгновенно отреагировало на недовольство работников – и уволило одного из водителей, причем по пресловутой «статье» - по мнению начальства, жалоба на плохие условия труда является «виновными действиями», которые привели к «утрате доверия нанимателя».

Уволенный водитель обратился к руководителю гражданской инициативы «Гародня», активисту профсоюза РЭП Анатолию Мышкевичу:

– Сначала водитель обратился в комиссию по трудовым спорам, но она не нашла нарушений. Тогда юрист составил исковое заявление, и мы обратились в суд с требованием уволить водителя не за «утрату доверия», а в связи с тем, что наниматель нарушал условия трудового договора, с выплатой трех среднемесячных окладов. И уже на предварительном заседании юрист автопарка предложил мировое соглашение.

Однако вопрос был решен во внесудебном порядке: как рассказал Анатолий Мышкевич, уволенного водителя вызвали на беседу в автопарк, после чего изменили запись в трудовой книжке: теперь мужчина числился уволенным по соглашению сторон. О том, каково было это соглашение, остается только догадываться.

С остальными водителями гродненского автопарка, которые осмелились бороться за свои права, руководство тоже «поработало»:

– Там уже половину водителей, которые подписывали обращение, выгнали с с работы; но люди не обращались в независимый профсоюз за защитой. И перестали отвечать на мои звонки, - уточнил Анатолий Мышкевич.

По его убеждению, водителей запугали:

– Им угрожали КГБ, угрожали большими штрафами за клевету... И многие из тех, кто подписался под обращением, отказались от своих подписей.

Однако бунт водителей не прошел зря: гродненский автопарк частично исправил нарушения; да и сам инцидент вызвал пристальное внимание местных властей:

– После нашего вмешательства людям в автопарке на 20% подняли зарплаты, поставили краны с горячей водой, раздевалки, туалеты... Кое-что исправили. В автопарк дважды приезжал мэр. И меня самого вызывали на беседу к мэру: якобы по другому вопросу, а на деле около часа расспрашивали про автопарк, потому что знали, что я занимаюсь этим делом.

Тем не менее, не все водители гродненского автопарка смирились с нарушениями их трудовых прав. В РЭП обратился еще один водитель, которого уволили в связи с истечением срока контракта – но за месяц до того он требовал уволить его по ст. 41, за нарушения нанимателем условий договора с выплатой трех среднемесячных окладов. Судебное заседание состоится на следующей неделе, и Анатолий Мышкевич уверен, что работник добьется решения в его пользу:

– Не всего мы добились, но есть и ощутимые результаты нашей работы. Конечно, они были бы значительно больше, если бы люди добровольно не отказывались от борьбы за свои права.