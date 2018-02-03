Знаменитости, которые больше не дают автографы 3.02.2018, 16:19

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Если вы вдруг окажетесь возле знаменитости, то вот что некоторые из них предпочитают.

У вас есть какие-то сувениры с символикой сериала "Во все тяжкие", и вы хотите, чтобы актер Брайан Крэнстон их подписал? И не надейтесь - он больше не раздает автографы, сообщает bbc.com.

"18 лет я расписывался на всем, что мне давали поклонники - но больше этого делать не буду", - заявил Крэнстон в соцсетях, жалуясь, что его просто завалили просьбами об автографах.

Актер говорит, что любит встречаться с поклонниками, и даже готов с ними фотографироваться, но "это все", настаивает он.

Брайан Крэнстон исполнял роль учителя, ставшего нарокдилером, в фильме "Во все тяжкие"

Фото: getty images

"Спасибо за понимание", - написал 61-летний актер. - Если мы встретимся на улице - сделаем селфи!".

Фото: Getty Images

Крэнстон присоединился к целому ряду знаменитостей, которые больше не дают свои автографы.

Надписи, сделанные звездами, как известно, могут стоить неплохих денег. Профессиональных "охотников за автографами" можно часто увидеть на премьерах фильмов и других подобных мероприятиях.

И все же некоторые звезды предпочитают давать автографы, а не позировать для селфи, съемки которых отнимают много времени и нарушают личное пространство.

Если вы вдруг окажетесь возле знаменитости, то вот что некоторые из них предпочитают.

Фото: Getty Images

10 лет назад Ринго Старр заявил, что больше не будет подписывать сувениры, а письма поклонников будет просто выкидывать.

"Я предупреждаю вас с миром и любовью, у меня и так слишком много дел", - заявил ударник "Битлз".

Старр добавил, что его решение стало "реакцией на то, сколько подобных сувениров выставлялись на продажу на eBay".

"Я что-нибудь подписывал, а на следующий день эта вещь уже была на eBay, - сказал Ринго в интервью два года спустя. - Так что я решил, что я уже сделал достаточно".

Фото: Getty Images

На пике славы комик и актер Стив Мартин был настолько завален просьбами об автографах, что он стал носить с собой специальные визитки с отпечатанным автографом, чтобы как-то успокоить фанатов.

На карточке было написано: "Это подтверждение того, что вы лично со мной встретились и что вы нашли меня приятным, вежливым, умным и смешным человеком".

Насколько известно, актер Джона Хилл прибегал к такой же тактике, хотя, говорят, его визитные карточки гораздо менее лестно отзывались о звезде фильмов "Человек, который изменил все" и "SuperПерцы".

"Я только что встретился с Джоной Хиллом, - якобы было на них написано. - Это было полнейшее разочарование".

Фото: Getty Images

Эмма Уотсон не имеет ничего против автографов, но категорически отказывается от селфи.

"Если кто-то меня фотографирует и выставляет это в соцсети, то через две секунды всем будет известно, где именно я нахожусь, с погрешностью в 10 метров", - сказала звезда фильмов о Гарри Поттере и "Красавицы и чудовища".

"Мне приходится очень тщательно отбирать момент [для общения с поклонниками], - сказала она в интервью Vanity Fair. - Например, детям я не отказываю".

Фото: Getty Images

Билл Мюррей даст вам автограф, если вы его об этом попросите, но при этом не обязательно подпишется собственным именем.

Во время турнира по гольфу Pro-Am в 2015 году звезда фильма "День сурка" фломастером нарисовал на лбу фаната, попросившего автограф, имя Майли Сайрус.

В 2017 году Мюррей раздавал всем желающим свои автографы - в обмен на пожертвования в размере 20 долларов фонду помощи Пуэрто-Рико.

Когда кто-то предложил ему всего лишь три доллара, 67-летний актер сказал ему "найти себе работу, а потом возвращаться".

Фото: Getty Images

Английская звезда грайма JME (Джейми Аденуга) рассказал в 2015 году, что у него заготовлен ответ для всех, кто просит о фотографии.

"JME, можно сделать селфи? - написал он в "Твиттере". - Ага, если на вашем телефоне есть моя музыка".

Актрисе Шеннон Персер пришлось выступать в защиту Финна Вулфхарда, игравшего с ней одну из главных ролей в сериале "Очень странные дела", - актер, заходя в гостиницу, не остановился рядом с поклонниками, которые хотели с ним сфотографироваться.

"Ни один актер не обязан ни для кого останавливаться, - написала она в "Твиттере" в 2017 году. - Финн удивительно добрый человек. Но он человек, и ему тоже нужен отдых".