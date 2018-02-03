Беларусь оказалась на 108 месте в рейтинге экономической свободы 1 3.02.2018, 16:33

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Наша страна расположилась в рейтинге между Россией и Габоном.

Эксперты из американского исследовательского института Heritage Foundation опубликовали обновленный рейтинг экономической свободы стран мира. В рейтинге 2018 года Беларусь находится на 108 месте, сразу после России, пишет kyky.org.

Места стран бывшего Советского союза места в рейтинге распорядились так: Эстония (7), Грузия (16), Литва (19), Латвия (28), Казахстан (41), Армения (44), Азербайджан (67), Киргизия (78), Молдавия (105), Таджикистан (106), Россия (107), Украина (150), Узбекистан (152) и Туркмения (169).