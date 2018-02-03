Сергей Долидович: Как спортивный пенсионер получаю 330 рублей 2 3.02.2018, 16:48

Сергей Долидович

Самый титулованный белорусский лыжник рассказал о зарплатах в команде.

Об этом Сергей Долидович рассказал в интервью kp.by.

- Вы выглядите моложе своих лет. Как-то по-особенному питаетесь?

– Я всеядный. Обычная сбалансированная пища. Перед стартами не стоит есть жирное и молочные продукты. Если надо, могу сам себе приготовить. Люблю пасту. Использую спортивное питание, те же протеиновые батончики – очень удобно. Но в этом чего-то необычного нет.

- А мини-пылесос с собой возьмете, как это раньше делал Бьорндален?

– Ну что вы! Не думаю, что Бьорндален пылесосит в номерах гостиниц. При случае у Даши спрошу. Но помню, что он часто вытирал руки и не здоровался за руку – перестраховывался, чтобы не заболеть. Это тоже нормально. Я тоже буду перестраховываться, но я просто мажу нос оксолиновой мазью.

– Часто приходится слышать упреки из среды обывателей, мол, спортсмены деньги гребут лопатой?

– Спокойно к этому отношусь, я рассказываю, сколько зарабатываю. Я уже год как спортивный пенсионер, за выслугу лет получают 330 рублей. Сейчас еще помогает федерация. А так в команде зарплата в районе 500 рублей. Еще можно добрать за счет стипендии, если занимаешь высокие места. Я максимально получал президентскую стипендию за пятое место в Сочи – тысяча долларов в течение трех лет. Хорошо, когда ты в топ-6. Есть виды спорта, где результатов нет, но зарплаты намного выше. Но я не жалуюсь, с пониманием к этому отношусь.

- На Кубках мира сколько зарабатывали?

– Когда в 2001 году выиграл этап – 8 тысяч франков. На сайте ФИС (Международная федерация лыжного спорта) это все есть, можешь найти, сколько я там заработал за всю карьеру. Кажется, около 22 тысяч франков. Есть квартира, машина, дочки обеспечены – мне хватает. Существует тип людей, которых гложет, что сосед больше получает, но я не из этой категории, – сказал Долидович.