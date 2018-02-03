В Италии неизвестный открыл стрельбу по иностранцам 3.02.2018, 16:42

Фото: Reuters

В результате нападения в центре Мачераты были ранены 6 человек.

В центре итальянского города Мачерата в субботу, 3 февраля, мужчина из проезжающей машины открыл стрельбу по группе людей. Все пострадавшие оказались иностранцами, сообщила полиция. Подозреваемый в стрельбе задержан, им оказался гражданин Италии, сообщает DW.

#Macerata È italiano il presunto autore della sparatoria fermato dalle Forze dell'Ordine. Uno dei feriti è stato sottoposto ad intervento chirurgico pic.twitter.com/xx2AcZwI2w — Polizia di Stato (@poliziadistato) 3 февраля 2018 г.

В результате нападения шесть человек пострадали и были доставлены в больницу, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Пока не ясно, умышленно ли он нападавший выбрал своей целью иностранцев. По данным информагентства ANSA, задержанному 28 лет.