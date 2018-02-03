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В Италии неизвестный открыл стрельбу по иностранцам

  • 3.02.2018, 16:42
Фото: Reuters

В результате нападения в центре Мачераты были ранены 6 человек.

В центре итальянского города Мачерата в субботу, 3 февраля, мужчина из проезжающей машины открыл стрельбу по группе людей. Все пострадавшие оказались иностранцами, сообщила полиция. Подозреваемый в стрельбе задержан, им оказался гражданин Италии, сообщает DW.

В результате нападения шесть человек пострадали и были доставлены в больницу, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Пока не ясно, умышленно ли он нападавший выбрал своей целью иностранцев. По данным информагентства ANSA, задержанному 28 лет.


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