Как ученые используют повседневные предметы новыми способами во имя науки 3.02.2018, 16:55

Для этого в Твиттере был запущен специальный хeштег #reviewforscience.

Под ним учёные выкладывают отзывы о товарах с сайта Amazon и рассказывают, какими необычными способами они используют привычные для нас предметы. Оказалось, что для научного дела может пригодиться вообще всё — от чайных ситечек до ковриков для йоги, пишет medialeaks.ru.

28 января тренд случайно запустила зоолог Робин Вомак из Шотландии, которая заметила на Amazon нестандартный отзыв на ситечко для чая. Отзыв оставил её коллега Джон Бёрч, который использовал товар для экспериментов с муравьями.

Стоит сказать, что ситечко хорошо работает. Муравьёв из одной колонии помещали внутрь, а затем само ситечко помещали к другой колонии. Отверстия были достаточно маленькими, чтобы муравьи не пролезали, но достаточно большими, чтобы спровоцировать взаимодействие между двумя группами.

Дани Рабайотти, которая исследует влияние климатических изменений на африканских диких собак, предложила всем учёным последовать примеру Джона. Ведь исследователей на самом деле гораздо больше, чем кажется, что показал прошлогодний флешмоб, в котором их пытались подсчитать.

И всевозможные исследователи (в основном из областей, связанных с животными) подхватили её идею. Но предупреждаем: некоторые способы применения обычных вещей могут вам не очень понравиться. Вот, например, что может сделать учёный с щёткой для чистки областей на стыке зубов.

Пожалуй, после этого твита воспринять остальные будет уже проще.

Годится для прикрепления покровного стекла к свежеполученным образцам мозга (и других клеток/тканей). Если нет прозрачного, другие цвета тоже подойдут, но, скорее всего, ваш руководитель странно на вас посмотрит.

Тонкие коврики для йоги хороши, чтобы накрывать ими стол для хирургических операций над рыбами. Легко очищать/стерилизовать, водостойкие и довольно прочные: 4/5 звёзд.

Мы не могли заставить комаров спариваться в лабораторных условиях.

Тогда мы повесили эту гирлянду, чтобы создать атмосферу. Никаких проблем больше не было!

Неплохо удаляет шерсть у мышей, когда мы проводим исследования рака. Достаточно мягкий, не вредит мышам и избавляет от необходимости их брить. Ни мышам, ни людям не нравится запах.

Идеально для взвешивания и переноски мышей. Может озадачить не-учёных, которые решат, что вы несёте свой обед через лабораторию.

Этот клей иногда эффективен для закрепления датчиков местонахождения и радиотрансмиттеров на пчёлах. ВНИМАНИЕ: рассерженные пчёлы приклеиваются к человеческой коже мгновенно. 1/5 звёзд.

Вторичная функция — это МАССАЖЁР ДЛЯ ТЕЛА…

Основная функция, которой меня научили… это, конечно, выманивать пауков из укрытий.

Множество режимов скорости пригодится для разных видов строителей паутины и для имитации разных видов добычи.

Кстати, если не понимаете интерес героя последнего твита к паукам, посмотрите, какую красоту они создали в израильском лесу. Вполне вероятно, что ваше отношение к этим созданиям изменится. А если нет, то есть куда более милые истории об исследователях и животных — например, о том, как в Австралии нашли очаровательную сумчатую мышку, хотя эти зверьки считались вымершими.