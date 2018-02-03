Билл Браудер о «кремлевском докладе»: Они в абсолютном ужасе 3.02.2018, 17:04

Билл Браудер

Фото: AFP

Призыв ввести санкции будет все чаще раздаваться в Конгрессе США.

Американский инвестор и лоббист Билл Браудер рассказал в интервью "Настоящему Времени", как он относится к опубликованному "кремлевскому списку" и как, по его мнению, будет строиться дальнейшая политика санкций США в отношении России.

"Соединенные Штаты – как огромный танкер. Ему трудно разворачиваться на ходу. Но когда он все-таки изменяет направление движения, то движется в новом направлении очень уверенно. Конкретно в данном случае американское правительство движется в сторону олигархов. И это чрезвычайно важное развитие событий, поскольку оно означает, что по ходу обострения борьбы с путинским режимом будут раздаваться все более настойчивые требования от членов Конгресса ввести санкции против людей в этом списке", – сказал Браудер.

Сразу после публикации "кремлевского списка" Браудер высказал недовольство решением администрации США включить в него всех бизнесменов-миллиардеров. В твиттере он назвал его "пародией". Но в разговоре с Настоящим Временем он настаивал, что эти меры повлияют на поведение бизнесменов.

"Я гарантирую вам, что люди, оказавшиеся в "кремлевском списке", не важно – взят ли список из журнала Forbes или из телефонной книги, не считают свое нахождение в нем несущественной проблемой. Они в абсолютном ужасе от осознания того, как это скажется на их бизнесе в будущем. Что касается закрытой части списка, то я не могу рассуждать о секретной правительственной информации", – сказал Браудер.

Браудер вновь заявил, что у России не будет возможности адекватно ответить как на сам "кремлевский список", так и на потенциальные санкции.

"Я не думаю, что Россия может как-то симметрично ответить на публикацию США "кремлевского списка". Нет никаких американских олигархов, которые хотели бы вести бизнес в России. В этом и прелесть такого подхода – Россия просто не имеет рычагов, чтобы ответить Соединенным Штатам", – уверен лоббист.

В понедельник, 29 января, администрация США представила Конгрессу "кремлевский доклад", в котором перечислены должностные лица, политики и олигархи, близкие Владимиру Путину. Часть доклада засекречена. Предполагается, что на основании этого доклада Минфин США введет новые санкции против этих людей, членов их семей и наложит ограничения на зарубежные активы.

В декабре прошлого года российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму более 3 млрд рублей. Это уже второй приговор российского суда против Браудера, вынесенный заочно.