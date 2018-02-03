Белорусы собирают подписи за переименование улицы Советской в Новогрудке в улицу Бориса Кита 3 3.02.2018, 17:14

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Борис Кит

Жители Новогрудка хотят почтить память знаменитого земляка.

На интернет-платформе Petitions.by стартовал сбор подписей за за переименование улицы Советской в Новогрудке в улицу Бориса Кита:

«Мы считаем, что необходимо увековечить память о нашего знаменитого земляка, назвав в его честь одну из центральных улиц города. Лучше всего для переименования подходит ул. Советская. Она является одной из центральных улиц города и проходит параллельно ул. Мицкевича.

Таким образом, после переименования в сердце города будут две улицы, названные в честь знаменитых сынов Новогрудчины.

Когда-то Борис Кит говорил, что получить звание почетного гражданина Новогрудка было для него особенно значимо. Покажем же, что Новогрудок будет всегда помнить своего знаменитого сына», - говорится в петиции, размещенной на сайте Petitions.by.