В Витебске мужчина продавал поддельные сертификаты техосмотра 6 3.02.2018, 17:29

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«Продавца» сдал покупатель попавший в ДТП.

В марте 2017 года в Витебске в аварию попал Mersedes, дышащий «на ладан», но гаишникам водитель предъявил новенькие сертификаты о прохождении техосмотра, что было крайне сомнительным. Проверка показала – документы поддельные, да и водитель долго не препирался, мол, документы ему напечатал знакомый, сообщает vitbichi.by.

Изготовителя фальшивок вскоре задержали. Выяснилось, что мужчина не только изготавливал липовые наклейки, но делал левые штампы, подделывал подписи. В суде обвиняемый признал вину и сообщил, что первую «липу» напечатал в августе 2015 года, как образец использовал настоящие сертификаты, которые получил для своего авто.

Предъявив ГАИ фальшивки, обрадовался, что его не раскусили и стал делать копии для друзей и знакомых за символическую плату от 10 до 50 рублей с машины. Посчитать число подделок преступник не удосужился, но вспомнил, что сделал не меньше 40 фальшивых сертификатов.