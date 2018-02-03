Пентагон опубликовал ядерную стратегию США 3.02.2018, 17:33

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В «Обзоре ядерной политики» сформулировано: при каких условиях США могут применить ядерное оружие.

Министерство обороны США опубликовало очередной «Обзор ядерной политики» (Nuclear Posture Review – NPR) в котором изложена оценка ядерных угроз и стратегия действий США в этой сфере, пишет «Голос Америки».

В преамбуле декларируется, что за восемь лет, прошедших с момента публикации предыдущего Обзора, «ситуация в плане глобальных угроз, в том числе все более явных ядерных угроз со стороны потенциальных противников, заметно ухудшилась. Сегодня Соединенные Штаты оказались перед лицом ядерной угрозы, которая является более сложной и разноплановой, чем когда-либо».

Как отмечено в Обзоре, «Соединенные Штаты должны обладать современным, многофункциональным и устойчивым ядерным потенциалом, который должен оставаться безопасным и надежным до тех пор, пока мир не будет благоразумно избавлен от ядерного оружия».

Подчеркивается, что США «намерены и впредь прилагать усилия в поддержку полного и окончательного уничтожения ядерного, биологического и химического оружия во всем мире».

Однако, «в то время как Соединенные Штаты продолжают сокращать количество и снижать значимость ядерных вооружений, другие страны, в том числе Россия и Китай, движутся в противоположном направлении. Они пополняют свои арсеналы новыми видами ядерных средств, усиливают роль ядерных сил в своих стратегиях и планах и ведут себя все более агрессивно, в том числе в космическом пространстве и в киберпространстве».

Авторы «Обзора ядерной политики» особо выделяют то, что «США не хотят считать ни Россию, ни Китай своими противниками и стараются поддерживать стабильные отношения с обеими странами».

«Россия продолжает нарушать целый ряд договоров и обязательств по контролю над вооружениями. В ядерном контексте наиболее существенное из допускаемых Россией нарушений связано с системой, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В более широком контексте Россия либо отказывается от своих обязательств, предусмотренных многочисленными соглашениями, либо избегает их выполнения», – говорится в Обзоре.

Особую озабоченность вызывает активность России в сфере тактического ядерного оружия, мощностью менее 20 килотонн (примерная мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году), которое не регулируется международными и двусторонними соглашениями. Пентагон опасается, что относительная малая мощь тактического ЯО может понизить порог его использования.

В NPR обращается внимание на агрессивные действия Северной Кореи и на то, что Иран «сохраняет значительную часть потенциала и технические возможности, необходимые для создания ядерного оружия в течение года с момента принятия соответствующего решения».

В NPR сформулированы принципы, на основании которых США могут применить ядерное оружие: «Соединенные Штаты готовы рассматривать возможность использования ядерного оружия только в исключительных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров. Тем не менее, если сдерживание не принесет желаемых результатов, Соединенные Штаты постараются положить конец любому конфликту с минимально возможными потерями и на максимально выгодных условиях для США, наших союзников и партнеров».

В разделе, посвященном ядерному терроризму, говорится следующее: «В целях эффективного сдерживания США намерены возлагать всю ответственность на любое государство, террористическую группу или других негосударственных субъектов, поддерживающих террористов или способствующих получению или использованию ими ядерных устройств. (…) Наши противники должны понимать, что террористическая атака с применением ядерного оружия против США, наших союзников и партнеров будет считаться “чрезвычайной ситуацией”, в которой Соединенные Штаты не исключают возможности принятия крайних мер в качестве ответного удара».