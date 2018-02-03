Конькобежка Марина Зуева: На старт выхожу, как гладиатор на последний бой 1 3.02.2018, 17:43

Марина Зуева

Фото: kp.by

Марину Зуеву называют восходящей звездой белорусского спорта.

Мы привыкли к тому, что наш зимний спорт больше радует успехами в биатлоне и фристайле, и почти забыли о высоких местах конькобежцев, пишет kp.by.

В 80 - 90-х нас радовал Игорь Железовский, в начале 2000-х - Анжелика Котюга. Новой звезды, а точнее, пока еще только восходящей звездочки, пришлось ждать больше десяти лет. 24-летняя минчанка Марина Зуева до призовых мест престижных мировых соревнований еще не добежала, но уже регулярно входит в шестерку лучших, как это было на чемпионате мира и этапах Кубка мира.

«Ты уже закончила? А Сабликова едет дальше»

В олимпийском Пхенчхане Марина выступит на четырех дистанциях: 1500 м, 3000 м, 5000 м и масс-старте. А характер у Марины дай бог каждому спортсмену, так что мы будем ждать от нее медалей.

- Да, я хочу у всех выиграть, - говорит нам Марина. - На старт выхожу как гладиатор на последний бой. А на тренировках, когда уже сил нет, а продолжать надо, я представляю своих соперниц. И не могу дать себе слабину.

- Думаете, что они где-то сейчас также тренируются не щадя себя?

- Мне тренер Сергей Минин так и говорит: «Ты уже закончила, а Сабликова нет». У меня на часах стоит даже напоминание от него: «Ты уже все? А Сабликова едет дальше!» Мартина Сабликова - трехкратная олимпийская чемпионка.

- Конкуренты у вас одна краше другой: голландки, немки, канадки. И у всех какие-то регалии.

- Мы, те, кто помоложе, тоже сильные, их поджимаем, но все чего-то не хватает. Хочется уже победить. У меня на флешке есть видеофильм «Дневник успехов». Когда очень тяжело или расстраиваюсь из-за неудач, то я его смотрю, чтобы помнить чего я уже достигла. Это стимулирует. Фильм для меня сделал тренер.

- В этом и есть сила тренера.

- Иногда слова вообще не работают, а видео действует. Картинки перед глазами всплывают и стимулируют.

- Минин - хороший психолог.

- Очень сильный тренер, всегда говорит правду в лицо. С ним тяжело, он требует трудиться. Если ты будешь обманывать, то придется непросто. Из-за этого многим с ним трудно найти общий язык. Он очень жесткий и при этом добрый. Но благодаря ему я становлюсь сильнее. В спорте надо быть жесткой.

Фото: kp.by

«В 17 лет на два года ушла из спорта»

- Бывали времена, когда вам все хотелось бросить?

- В 17 лет я ушла из спорта. Два года не занималась. После окончания училища олимпийского резерва работала тренером. А ушла потому, что остановилась в росте, перспектив не видела. Зачем заниматься, если ты в тупике? Но в спорт меня вернул друг. Сказал, мол, давай попробуем на роликах. Мне это удавалось, выигрывала марафоны. Потом стала работать с Сергеем Мининым. И меня обратно затянули на лед. И понеслась! Давай сначала мастера выполним! Давай. Давай в национальную команду попадем! Попала! Вот постепенно так шла вперед. Но что на Олимпиаду поеду, и представить в юности не могла.

- Волнуетесь?

- Я на Олимпиаду первый раз еду, пока не знаю чего ждать. Но в этом году я стала сильнее, думаю, что в Корее смогу еще улучшить свои результаты.

- Теперь уже в Канныне будет Олимпиада. Понравилось вам в Корее?

- Очень. Особенно природа и еда. Очень вкусно кормили корейские повара - они самые лучшие в мире. Я очень люблю острое, а там много острого! Суши, морепродукты… Азиатская кухня - это мое!

И природа. Зима, песчаный берег, волны, необычная атмосфера.

«Десять дней жила в комнате на «Минск-Арене»

- Как вы попали в конькобежный спорт?

- В 7 лет пришла вслед за старшей сестрой. Секция близко к дому, и родителям это нравилось. А я была активная, непоседливая, выносливая, и мне нужны были явно не шахматы и не гимнастика.

- А почему гимнастика не для вас?

- Потому что там субъективная оценка выступлений. А мне надо конкретно: кто быстрее - тот и первый. А если это оценка людей, то это нечестно.

- Как проводите свободное время?

- Не люблю ходить по магазинам. Мне больше нравится узнавать новые места, новые города, забраться на какую-нибудь гору…

- А сладенькое? Я видел, вас тортом угостили, но вы отказались? Диета?

- Не люблю сладкое, да и вредно это. Если выбирать между сладким и, например, макаронами с вкусным соусом, то я выберу последнее. С такими энергозатратными тренировками, как у меня, можно есть все что хочешь! Я поэтому и люблю спорт - ешь что хочешь. Я себе ни в чем не отказываю. Если в 10 вечера хочу что-то съесть, то не отказываю себе - и совесть меня не будет мучать.

- Живете с родителями?

- С родителями, но перед Играми на «Минск-Арене» поселилась на десять дней. Жила в комнатке на велодроме. Две тренировки в день, дорога домой отнимает много времени. Да и вирусы, знаете ли, надо было поберечься. Но ради Олимпиады домашним комфортом можно пожертвовать.