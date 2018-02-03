Дженнифер Энистон: Продолжение сериала «Друзья» возможно

Дженнифер Энистон: Продолжение сериала «Друзья» возможно6
- 3.02.2018, 17:45
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Культовый молодежный сериал может вернуться на большие экраны.
Актриса Дженнифер Энистон не исключает, что может появиться продолжение популярного сериала "Друзья", в котором она играла Рэйчел. Об этом Энистон сказала во время шоу Эллен Дедженерес, сообщает Еврорадио.
"Все возможно, Эллен, — сказала актриса, отвечая на вопрос о новых "Друзей". — Вон, даже Джордж Клуни женился".
В середине января на Ютюбе вышел фейковый трейлер фильма "Друзья", составленный из кадров оригинального сериала и фильмов, в которых затем снимались актеры.