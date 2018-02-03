Как белорус снимался в китайских сериалах и кино 1 3.02.2018, 18:14

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Андрей из Гродно поехал к друзьям в Китай, но по случайности попал на местный кастинг в кино.

Андрея пригласили на съемки китайского сериала, а потом и на другие съемки. Как гродненец играл повара, миротворца и гангстера, он рассказал Hrodna.life.

Знакомство с Китаем

Андрей уехал в Китай в середине лета 2017 года чтобы увидеть друзей, которые учатся в Пекине. Он даже не мог подумать, что задержится там и станет актером.

«Я хотел посмотреть, как живут в Поднебесной, познакомиться с культурой и обычаями, — рассказывает Андрей. — Во время каникул друзья уехали в Чэнду, столицу провинции Сычуань, где живет более 16 млн человек, я и поехал вместе с ними».

Андрею казалось, что в городе с большим населением местные должны привыкнуть к туристам. Вышло совсем не так. Люди с европейской внешностью там еще в диковинку, не то что в столице.

«Идешь по городу, тебя останавливают местные, рассматривают и фотографируют. Сначала было непривычно и как-то боязно. Но китайцы дружелюбный народ и всегда готовы помочь, если ты, например, не знаешь куда идти».

В кино попал случайно

На кастинг в кино Андрей попал благодаря друзьям, с которыми он и поехал в студию. Парень не планировал сниматься, но после знакомства с большой киностудией предложил свою кандидатуру.

«Европейская внешность в китайских фильмах востребована. А мне всегда было интересно как снимают фильмы, особенно рабочий процесс. Я пошел на кастинг за компанию с друзьями. Когда мы приехали, мне показалось, что я дома. Такого количества наших „белых“ ребят не встретишь ни в одном месте Китая. В основном там были студенты».

Территория киностудии огромная — целый город. Андрей бродил по ангарам с декорациями и ощущал себя, будто попал в заброшенный город.

«Заходишь в комнаты, где накрыт стол едой и кажется, что недавно там сидели люди. А на улицу выходишь — стоят автомобили и разные здания: бары, дома и т. д.».

Все там было как настоящее и в один момент Андрею стало очень интересно сняться в каком-нибудь фильме.

«Привет, меня зовут Андрей и я из Беларуси»

«В киностудии подруга показала мне молодого китайца, который всё время бегал, и мне показалось, что у него нет времени на меня. Но я целеустремлённый и привык идти напролом. Подошли и я сказал ему, а подруга перевела: „Привет, меня зовут Андрей и я из Беларуси“. Парень даже не успел выслушать и сказал: „Хорошо, вот моя визитка — скинь свою модельную фотографию и видео в чат“. Сказал и сразу убежал. У меня никаких модельных карточек и видео, конечно, не было. В итоге я ему скинул несколько своих обычных фотографий».

В первом сериале играл одну из главных ролей

Буквально через два дня Андрею пришло сообщение от агента: «Вы завтра с 9 утра до вечера свободны? Съёмка в сериале». Предложили роль в массовке.

«Страха у меня не было, я был уверен в себе. В киностудии меня утвердили на съёмки в сериале про поваров, где я играл одну из главных ролей. На первый взгляд кажется, что в съёмках всё легко — что скажут, то и делаешь. Но на самом деле это десятки дублей. А кто играет главные роли, это ещё дополнительная съёмка с разных ракурсов по несколько дублей. Одну сцену могут снимать несколько часов. Первый съёмочный день у меня пролетел очень быстро, всё было очень интересно».

Получил новую визу и поехал сниматься

Дальше Андрей сниматься не мог — у него заканчивалась виза. Но, вернувшись в Гродно, он знал, что должен вернуться в Китай. Агент сообщил, что будет продолжение сериала «Школа поваров» и парень нужен на съемках.

«Съёмки проходили при разных погодных условиях. Бывало шёл дождь, а по сценарию у нас солнце. Снимали в лесу, замке, поезде - разных местах. Меня больше всего утомляла дорога до места встречи: я проводил в день по 3−4 часа в метро. А потом дорога на съёмочную площадку по несколько часов. И так каждый день».

Параллельно, снимаясь в одном сериале, Андрей предлагал свои услуги и другим агентам. Он играл криминалиста, миротворца, игрока в казино, болельщика. Особенно много было ролей в массовке.

Выполнил цель и вернулся домой

Всего в Китае Андрей пробыл четыре месяца.

«Я снимался в кино не ради денег, а чтобы попробовать себя в качестве актёра. Я снимался с известными китайскими актёрами, а также в любимой студии Джеки Чана. Почему я не остался в Китае? Я просто не планировал там жить, мне хотелось себя испытать. Да и климат там тяжёлый: постоянно смог. Похудел сильно. Не моё это — в итоге я вернулся домой».