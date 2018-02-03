В Беларуси появилось приложение для сообщений о браконьерах 11 3.02.2018, 18:32

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Оно может передавать фото и координаты с места браконьерства в дежурную службу природоохранной инспекции.

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира п запустила приложение для сообщений о нарушениях природоохранного законодательства в режиме онлайн. Любой, кто установит его на своем мобильном, сможет зафиксировать нарушение – ловлю рыбы или охоту запрещенными орудиями, в запретное время и так далее.

При наличии интернета фото с описанием можно будет отправить в дежурную службу Госинспекции, – сообщается на сайте организации.

Дежурная служба автоматически получит и координаты точки, где было сделано фото, и, если потребуется, сможет быстро отправить группу в указанное место. Когда приложение будет доработано, сообщения будут поступать не только в дежурную часть, но и на смартфоны сотрудников ближайшей межрайонной инспекции.

Пока приложение разработано для операционной системы Android, также планируется разработка для iOS. Всем пользователям приложения Госинспекция гарантирует анонимность.