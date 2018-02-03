В каких новостройках можно построиться в Минске 14 3.02.2018, 18:46

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Цены за квадратный метр столичного жилья начинаются от $950.

Tut.by посмотрел, в каких проектах столичных застройщиков недавно стартовали продажи, что и по какой цене они предлагают.

Московский и Октябрьский районы

Компания-застройщик ОДО «Айрон» предложила дольщикам два объекта в Московском районе: дом-«столбик» на улице Щорса и жилой комплекс у проспекта Дзержинского, рядом со станцией метро «Михалово».

14-этажный «столбик» на улице Щорса уже выбрался из котлована на пять этажей. Дом будет каркасно-блочный, высота потолков — 2,5 метра. На этаже по десять квартир. Окончание — 4-й квартал 2018 года.

Стоимость 1 квадратного метра при 100%-ной единовременной оплате:

1-комнатные (41 м²) — 1200 долларов;

2-комнатные квартиры (49−51 м²) — 1180 долларов;

3-комнатные квартиры (64; 72 м²) — 1150 долларов.

Стоимость при оплате в рассрочку до 30.07.2018 г. (первоначальный платеж 30%):

1- комнатные (41 м²) — 1230 долларов;

2-комнатные квартиры (49−51 м²) — 1210 долларов;

3- комнатные квартиры (64; 72 м²) — 1180 долларов.

На проспекте Дзержинского в конце минувшего года «Айрон» уже приступил к строительству жилого комплекса, состоящего из трех домов переменной этажности. Речь о площадке, на которой раньше строила Московская инвестиционная строительная компания. Она, напомним, успела возвести четыре 25-этажных дома из всего комплекса.

На сайте застройщика уже обнародованы цены первой очереди строительства — жилого дома № 1.

Дом каркасно-блочный, высота потолков — 2,7 метра. Стоимость 1 квадратного метра при 100%-ной единовременной оплате:

1- комнатные (38−40) м² - 1200 долларов;

2-комнатные квартиры (50) м² - 1200 долларов;

2-комнатные квартиры (59 м²) — 1100 долларов;

3-комнатные квартиры (69; 73; 76 м²) — 1050 долларов;

4-комнатные квартиры (92; 98 м²) — 1000 долларов.

Стоимость при оплате в рассрочку до 30.12.2019 г. (первоначальный платеж 30%):

1-комнатные (38−40 м²) — 1230 долларов;

2-комнатные квартиры (50 м²) — 1230 долларов;

2-комнатные квартиры (59 м²) — 1130 долларов;

3-комнатные квартиры (69; 73; 76 м²) — 1070 долларов;

4-комнатные квартиры (92; 98 м²) — 1020 долларов.

Окончание строительства — 2 квартал 2020 года.

Дата заключения договоров будет объявлена дополнительно на сайте застройщика.

Еще один жилой комплекс «Айрон» начал строить в Октябрьском районе, недалеко от аэропорта. В границах улиц Зубачева — 3-й переулок Брестский — 4-й переулок Зубачева появятся три многоквартирных десятиэтажных дома. Начало строительства комплекса — декабрь 2017 года.

Стоимость 1 квадратного метра при 100%-ной единовременной оплате:

1-комнатные квартиры (37 м²) — 1050 долларов;

2-комнатные квартиры (49 м²) — 1000 долларов;

3-комнатные квартиры (60 м²) — 970 долларов;

3-комнатные квартиры (67 м²) — 950 долларов;

Стоимость при оплате в рассрочку до 30.12.2018 г. (первоначальный платеж 20%):

1-комнатные квартиры (37 м²) — 1080 долларов;

2-комнатные квартиры (49 м²) — 1030 долларов;

3-комнатные квартиры (60 м²) — 1000 долларов;

3-комнатные квартиры (67 м²) — 980 долларов;

* по курсу НБ РБ на дату оплаты

Дата заключения договоров будет объявлена дополнительно на сайте застройщика.

Советский район

УКС Советского района начал продажи в многоквартирном доме на пересечении улиц Волгоградской и Кутузова, который известен как долгострой «Волыни». Дом монолитно-каркасный, двухподъездный, рассчитан на 157 квартир. Объект планируют сдать к декабрю 2018 года.

Новый заказчик — УКС Советского района — предлагает дольщикам строиться от 1080 долларов за квадратный метр. Пока была выпущена проектная декларация на 40 квартир: 30 двухкомнатных (от 63 до 82 м²) и 10 трехкомнатных (по 94 м²). Известно, что в первые дни продаж дольщики разобрали двухкомнатные квартиры по 63 квадратных метра. Остальные варианты еще есть.

Цена двухкомнатной и трехкомнатной квартиры при оплате 100% составляет 1080 долларов за «квадрат» в эквиваленте. При рассрочке платежа до сентября — 1110 долларов за «квадрат».

Заводской район

Известный застройщик ОАО «УНР-10» анонсировал на своем сайте строительство энергоэффективного многоквартирного дома в Чижовке, на пересечении улиц Голодеда и Ауэзова.

Дом будет 18-этажный, монолитный, рассчитан на 215 квартир. Высота потолков — 2,5 м.

Ориентировочная цена квадратного метра — 1000 — 1225 долларов в эквиваленте. Начало продаж жилищных облигаций намечено на вторую половину марта 2018 года.

К слову, похожие дома компания строила в Уручье и на проспекте Дзержинского, возле станции метро «Михалово».

Фрунзенский район

Из новых предложений — мансарды на улице Янки Мавра. ООО «Мансарды Столицы» будет надстраивать мансардный этаж в доме № 31. Тут дольщикам предлагаются 24 квартиры: двадцать двухкомнатных (40 — 46 м²) и четыре трехкомнатные (58−60 м²), по цене 1100 долларов за квадратный метр.

Окончание строительства — 1-й квартал 2019 года.