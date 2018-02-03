Как себя поведет рубль на следующей неделе 1 Владимир Тарасов

3.02.2018, 19:24

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Фото: tut.by

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют.

Похоже, судя по динамике стоимости валютной корзины и объема торгов валютами на БВФБ, Национальный банк изменил свою практику регулирования биржевых торгов. Ранее он вмешивался в отдельные дни с целью предотвращения резких колебаний курсов. Теперь он, то ли вообще прекратил вмешиваться, то ли стал это делать намного реже. Возможно, поменял свою политику на торгах какой-либо из крупных государственных или иностранных банков.

Не исключено, что сказывается переход банковской системы РБ от ситуации с избытком рублевой ликвидности к ситуации с ее дефицитом. Так, корзина валют начала дешеветь после того как Нацбанк предоставил банкам рублевые ресурсы сроком на 7 дней на аукционе 31 января. Спрос на кредиты на этом аукционе снизился с 860,4 млн. BYN на аукционе 24 января до 784,86 млн. BYN. Нацбанк предоставил банкам 31 января 654,86 млн. BYN по средневзвешенной доходности 11,35 % годовых. На аукционе 24 января данные параметры равнялись 794,4 млн. BYN и 11,62% соответственно.

На уходящей неделе Нацбанк сообщил о снижении ставки рефинансирования с 14 февраля до 10,5% с 11% годовых. Темпы роста потребительских цен в Беларуси по итогам 2017 года оказались на крайне низком уровне (4,6%), в связи с чем Нацбанк и решил продолжить снижение ставки рефинансирования, несмотря на риски увеличения давления на курс белорусского рубля. Ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности снизятся в меньшей степени: до 11,75% годовых с 12%.

Данная мера на состояние валютного рынка существенного влияния, скорее всего, не окажет, так как снижение ставок по инструментам поддержки ликвидности невелико. Но тенденция снижения ставок в целом будет способствовать росту давления на курс рубля.

Ситуация на валютном рынке РБ в целом выглядит довольно странной, похоже, что происходят какие-то изменения, но пока непонятно в чем они состоят. Поэтому на следующей неделе БЕЛРЫНОК будет ожидать сохранения неопределенности и колебаний стоимости корзины в разных направлениях с изменением по итогам недели около нуля.

Владимир Тарасов, «Белрынок»