Крымские татары будут бойкотировать российские «выборы» 3.02.2018, 19:36

Крымскотатарский народ не будет участвовать в «выборах» президента страны-агрессора.

Крымские татары в аннексированном Крыму не будут принимать участия в голосовании на выборах президента РФ и готовят ряд акций.

Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в интервью “112 каналу”, сообщает корреспондент Укринформа.

“В Крыму основная задача, и я уверен в этом, что наш народ не будет принимать участия в голосовании, несмотря на те репрессии (оккупационной власти — ред.), а тем более видя, что практически против каждой семьи сегодня устраивают террор. В такой ситуации народ мобилизуется и будет протестно выражать свое отношение к этим выборам”, - сказал Чийгоз.

Он добавил, что уже в феврале начнутся мероприятия с целью продемонстрировать отношение крымскотатарского народа к выборам президента страны-агрессора.

По его словам, такие акции будут проходить в основном на территории материковой Украины, но будут и на территории Крыма.