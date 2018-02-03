Как минчанин зарабатывает на сверчках 3.02.2018, 19:45

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Фото: minsknews.by

Предприниматель Сергей Макаров содержит инсектологическую ферму.

Корреспондент агентства «Минск-Новости» встретилась с предпринимателем Сергеем Макаровым, который занимается необычным делом — выращивает сверчков, в том числе для употребления их в пищу людьми.

С детства Сергей был неравнодушен ко всяким букашкам, подумывал даже связать свою жизнь с ветеринарией. Но стал режиссером на телевидении, по специальности работал 12 лет. Переломный момент произошел, когда на глаза попался выпуск передачи «Грязная работенка», где рассказывали о разведении сверчков. И Сергей загорелся.

— Когда вернулся в Минск, купил сверчков, начал разводить их дома для себя, изучал рынок. На то время был неплохой спрос на насекомых для кормления экзотических животных — ежей, пауков, ящериц… Но понял, что не хочу заниматься мелким производством. Если браться за дело, то за масштабное, — выращивать сверчка как пищу для людей. 4-5 лет назад даже речи не было, что насекомые могут стать частью рациона жителей Европейского континента, но я был уверен, что тема энтомофагии пойдет. А сейчас по телевизору показывают репортажи, как в Финляндии пекут хлеб из сверчков, — рассказывает Сергей Макаров.

Как начинающий бизнесмен он столкнулся с рядом трудностей. Одна из них — получение ветеринарно-санитарных норм и правил для работы фермы. В Минской районной ветеринарной станции, куда обратился молодой человек, лишь развели руками — таких документов нет. Лишь через полгода ему выдали распечатанную статью по разведению сверчков как вариант норм и правил.

— Даже на сегодняшний день нет никаких регламентов для фермы по выращиванию насекомых. А изначально не было даже такого вида деятельности, из-за чего поначалу не мог зарегистрировать компанию. С 1 января 2016 года в перечне видов экономической деятельности появилось разведение в неволе полуодомашненных или диких животных, пресмыкающихся, насекомых. Это был своеобразный подарок мне на Новый год. Я был очень рад, что наконец смог открыть компанию, — говорит Сергей.

Но начал он свой бизнес все-таки с разведения сверчков на корм для экзотов, так как нужно было обкатать технологию выращивания насекомых.

Фото: minsknews.by

— Выращивание насекомых в промышленных масштабах сильно отличается от разведения в домашних усл иях. Когда у тебя 500 кг живого веса сверчка на 30 м², то влажность повышается моментально, и непонятно, что делать, чтобы удержать ее на нужном уровне. За полтора года, что ферма существует, кардинально меняли технологию 4 раза, — продолжает предприниматель.

Спрос на корма был, но недостаточный. На ферме получали больше насекомых, чем могли продать.

— Интерес к экзотическим питомцам пошел на спад. Это подтолкнуло двигаться в изначально намеченном направлении — работе на пищевую индустрию для людей, — отмечает новатор.

В какой-то момент Сергей подумывал уже закрыть компанию, но тут ему улыбнулась фортуна: спрос на сверчков пошел в гору во всем мире. Появились потенциальные инвесторы из США и России, готовые вкладывать средства в развитие фермы.

Фото: minsknews.by

— Сейчас у нас настолько отработанная технология, что повысили объемы производства: с 1 м² получаем 10 кг сверчка, — делится владелец фермы.

В пищу идут три вида — черный, банановый и домовой. Первый достаточно крупный, но у него толстый панцирь, его хорошо жарить целиком. Второй среднего размера, быстро растет. На ферме Сергея разводят домового сверчка. Он небольшой, его проще сушить на муку.

— Панцирь — защита насекомого. Высушить крупного сверчка — энергозатратное дело, что сказывается на конечной себестоимости продукции, — пояснил С. Макаров.

Живут насекомые на стеллажах в контейнерах, где стоят яичные лотки — это дает дополнительную площадь для их обитания. В одном таком доме до 30 000 (10 кг) жильцов.

Сверчки — полифаги, в их рационе присутствует как растительная, так и животная пища. Насекомые питаются комбикормом собственной разработки на основе отрубей.

— При такой плотности проживания они начинают заниматься каннибализмом. Сверчка, который линяет, его же собратья съедят без стеснения. Чтобы сохранить численность, им надо давать достаточное количество белка помимо растительных компонентов, — поясняет владелец фермы.

Кормят насекомых один раз в день, им необходимо 20-30 кг комбикорма и вода.

Популяция растет быстро. Одна самка откладывает 200 яиц. Но кладку надо еще сохранить. Одна муха может уничтожить половину потомства сверчков.

— Личинки сверчка вылупляются через 10 дней, а мухи — через 1-2. Они запросто съедят половину кладки. Такая же история с мошками, — описывает нюансы разведения насекомых Сергей Макаров.

Собирают урожай каждый месяц — столько времени надо сверчкам, чтобы вырасти из яйца во взрослое насекомое. Чтобы этот процесс шел постоянно, нужны оптимальная температура и влажность. Если тепла должно быть побольше (от этого зависит скорость роста сверчка), то влажности — поменьше (так как она мешает им линять).

Сбор урожая предполагает помещение сверчков в морозильную камеру.

Из сверчка помимо муки можно делать целую линейку продуктов — углеводные и протеиновые батончики, добавки к спортивному питанию, смеси для выпекания хлеба, блинов…

Фото: minsknews.by

Что касается муки, то предприниматель рассматривает в качестве перспективных рынков ее сбыта Россию и Украину, Китай. Но чтобы работать с азиатами, нужны большие объемы производства (5 т продукции, а это 20 т сверчков) и деньги на маркетинг.

Кроме того, компания готовиться к запуску производства печенья с добавлением сверчковой муки.

— Лет через 5 я вижу свое предприятие как холдинг, где будет производство муки, удобрения из мекония сверчков, фармакологических препаратов и другие направления. Из сверчков можно получить 15 компонентов, которые сами по себе ценны, и на этом строить бизнес, — делится планами на будущее минчанин.

Фото: minsknews.by

Также Сергей хочет построить собственное здание для фермы, которая сейчас располагается на арендных площадях:

— Нам приходилось уже несколько раз переезжать. Заново приспосабливать помещения под производство: класть теплые полы, устанавливать климат-контроль. После чего арендодатель понимал, что у него появились отличные площади, и поднимал плату. Мы просто так собрать вещи и уехать не можем. Это чревато потерей популяции и неисполнением обязательств перед потребителями. Свое здание будем строить под необходимые нам условия. Это обойдется в 500 тыс. долларов.