Движение вперед на месте 2 Григорий Трофименков

3.02.2018, 19:59

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Илья Ивашко

Фото с сайта tennis.by

Белорусские теннисисты в первом раунде Евро-Африканской группы I Кубка Дэвиса проиграли австрийцам.

…Это было совсем недавно. Вы должны помнить. Конец декабря, когда в Зале олимпийского славы НОК состоялась торжественная церемония подведения итогов теннисного года. И автора здесь не надо клеймить за прилагательное-штамп ''торжественный'', которое выжигается в ''ПБ'' каленым железом. Просто потому, что ничего подобного, нехарактерно патетичного, наше теннисное хозяйство доселе не видывало.

Конечно, поводом явилось попадание в финал Кубка федерации сборной под руководством Эдуарда Дуброва. Первый для нас в истории, принятый ''Чижовка-Ареной''. В адрес женской команды звучали слова хвалебные, в отношении мужской, пусть и свою щепотку хвалебных отзывов она получила, — все больше напутственные. Мол, ''были в шаге'', ''могли зацепиться'', ''приобрели опыт'', ''дальше должно быть попроще''. Но в прошлом году в нашу пользу было слишком много обстоятельств, чтобы дальше оказалось попроще. Собственно, и не оказалось. Отсутствовали какие-либо предпосылки вообще.

Вспомним, как так вышло, что ребята Владимира Волчкова остановились в шаге от возвращения в Мировую группу. В течение двух предыдущих розыгрышей, 2016-2017 годов, они четыре подряд (!) матча провели дома — так везло со жребием и соперниками, которые прежде принимали белорусов на своих кортах. Везло еще и в другой связи: чужие лидеры со счастливым постоянством зов сыграть за страну игнорировали. Безальтернативно первый номер Латвии Эрнест Гулбис, серебряный медалист Рио-2016 румынский парник Флориан Мерджа и знакомый по нынешнему уик-энду австриец Доминик Тим, не нуждающиеся в представлении Роджер Федерер и Стэн Вавринка.

Именно на швейцарцах в сентябре минувшего года сказка и закончилась. Во многом потому, что даже третьи-четвертые номера их сборной соответствовали уровню наших почти ведущих ракеток. Нет, такое было и прежде, но вот тогда как раз и помогали родные стены, на сей раз вставшие на сторону Генри Лааксонена и Марко Кьюдинелли.

Мораль? А она проста. Кубок Дэвиса — это не Кубок федерации. Это в женском командном турнире сенсации регулярны. Это там одиночные титулы и рейтинг ВТА в теннис не играют. Это там мастерство куда чаще нивелируется психологией, нервами, а также трудно описуемыми качествами вроде горящих глаз и прочим, как мы неоднократно видели на примерах Александры Саснович и Арины Соболенко. У мужчин все иначе.

Давайте к конкретике. Прямо сейчас Беларусь в рейтинге отчетного турнира занимает 25-е место. Кроме нее, из вышестоящих стран только одна Индия (!) не имеет ни одного представителя в первой сотне одиночного рейтинга. Да и то их лучшие теннисисты занимают там 111-ю и 140-ю позиции — все равно выше, нежели Егор Герасимов, Илья Ивашко, Дмитрий Жирмонт или Ярослав Шило. Вспоминать о Владимире Игнатике в данном контексте уже моветон…

Или следующий пример. Возьмем обладателей трофеев предыдущих пяти лет: 2013 — Чехия, 2014 — Швейцария, 2015 — Великобритания, 2016 — Аргентина, 2017 — Франция. Легко увидеть: все — исключительно топ-коллективы. Каждый, кто следит за теннисом сугубо от одного соревнования ''Большого шлема'' до другого, без труда назовет хотя бы двух-трех представителей этих держав. (То же самое коснется и неудачников финала.) И если априори лучшие теннисисты на выступления за сборную порой плюют с высокой колокольни развернутого календаря личных турниров, их есть, кем заменить. У нас в таких случаях — можно сказать, некем.

Чтобы рассчитывать на победу над равным по классу оппонентом, тем более в гостях, откликнуться на приглашение и мочь играть должны все сильнейшие. Если выпадает хотя бы одно звено, пиши пропало. В австрийском Санкт-Пельтене мы недосчитались сразу двух таких звеньев — Егора Герасимова и Максима Мирного. Беспокойная неизбежность в том, что вскоре одного звена недосчитаемся безвозвратно — теннисный век Мирного не вечен.

Волна эйфории женских успехов отчасти затронула мужские выступления и могла застелить глаза. Профессиональные качества Владимира Волчков вряд ли кто-то возьмется подвергать сомнению. Он вдохнул жизнь в сборную и вывел ее из небытия второй Евро-Африки до плей-офф Мировой группы. Однако он тренер, а не мессия. До определенного момента капитанский, в том числе — мотиваторский, гений мог служить импульсом к восхождению, но стена, замешанная на крайней нехватке мастерства, рано или поздно на пути бы встала. И это случилось.

Просто поднимать наш теннис с колен должен не он. Вернее, и он тоже, но не только и не в первую очередь. На самом деле нет ни малейших оснований рассчитывать на выход в Мировую группу до тех пор, пока первые ракетки страны будут балансировать в районе середины второй сотни рейтинга АТП. Реально ли? Нынешнее поколение игроков т

Впрочем, и сгущать краски не стоит. Оказаться дивизионом ниже мы рискуем, если потерпим еще два последовательных поражения. Тунис, Финляндия, Эстония, Литва… Против них можно выходить без дрожи в коленях.

А для качественного прорыва, вероятно, требуется время. ''Национальная академия тенниса — это вершина пирамиды. Еще три с половиной года назад президент Беларуси поставил перед нами четкую задачу: соберите 50 лучших детей по стране, наладьте систему их подготовки, чтобы они не знали технических проблем, попробуйте поставить воспроизводство талантов на поток. Логика железная. Сегодня у нас в академии тренируются по шесть лучших юных игроков страны в своих возрастных категориях, в каждой группе по два тренера, отдельные тренеры по ОФП. Дай нам еще года два, и как только у нас появятся первые два человека в топ-100 мирового мужского рейтинга, можно будет смело декларировать, что белорусы создали самостоятельную систему подготовки высококлассных теннисистов. Так и будет. Если бы не был в этом уверен, никогда не подписался бы на этот проект, положив заявление на стол Шакутину'', — это цитата Волчкова из интервью годичной давности.

Выходит, обещанного в нашем случае ждем не два года, а один. (Не от Волчкова, естественно.) Один прошел.

Геральд Мельцер (98 АТП) — Илья Ивашко (190 АТП) — 2:6, 7:5, 6:4

Доминик Тим (6 АТП) — Дмитрий Жирмонт (389 АТП) — 6:3, 6:3

Оливер Марах / Филипп Освальд — Илья Ивашко / Андрей Василевский — 6:3, 7:6 (7:5)

Доминик Тип (6 АТП) — Илья Ивашко (190 АТП) — 6:4, 7:6 (7:5)

Счет матча — 4:0.

Григорий Трофименков, «Прессбол»