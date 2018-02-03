Странное расследование странного теракта 3.02.2018, 20:11

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13 фактов, заставляющих сомневаться в версии следствия о теракте в метро.

В ушедшем году во "второй столице" России произошло два крупных теракта: в апреле, в метрополитене, и в конце декабря, в магазине "Перекресток", сообщает "Радио Свобода".

Они унесли 16 человеческих жизней, еще 126 человек пострадали. Кроме этого, в декабре, за две недели до Нового года, в результате совместной операции ФСБ и МВД были задержаны семь человек, которые, согласно информации спецслужб, готовили целую серию террористических актов в Петербурге, в том числе взрыв в Казанском соборе. По информации из тех же источников, в раскрытии готовившегося преступления российским спецслужбам помогло ЦРУ. 17 декабря "Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США информацию, которая помогла задержать террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга и в других людных местах города. Полученная от ЦРУ информация оказалась достаточной для розыска и задержания преступников".

С учетом того, что в прошлом году ни подобных терактов, ни их попыток нигде больше в России, к счастью, не случилось, активность террористов в Питере особенно шокирует. Почему Питер выбран ими как исключительная мишень? Впрочем, спецслужбы в первую очередь должны отвечать не на этот, возможно, риторический вопрос, а на вопросы о том, как ведется расследование и каковы его результаты. И если от декабрьских событий отделяет совсем мало времени и поэтому информации о ходе расследования мало, то с первого, апрельского теракта в питерском метро прошло уже почти десять месяцев, и обобщить и проанализировать имеющиеся о нем сведения вполне возможно.

Итак: 3 апреля 2017 года в 14:33 в петербургском метро произошел теракт, в результате которого погибли 16 человек, 49 были госпитализированы. С первых минут стали появляться сообщения, противоречащие одно другому.

1. Фальшивые террористы

Фото человека, которого уголовный розыск ищет в связи со взрывом https://t.co/HiVigPgIq3 pic.twitter.com/Vc8AFz8oWY — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) 3 апреля 2017 г.

Первым человеком, которого СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы, назвали предполагаемым террористом, был Ильяс Никитин, дальнобойщик из Башкирии, возвращавшийся в тот день из соборной мечети Санкт-Петербурга.

Но Никитин через несколько часов сам пришел в полицию, чтобы доказать свою невиновность. Он планировал лететь из Внуково в Оренбург, прошел паспортный контроль, однако в самолет авиакомпании "Россия" сесть не смог из-за протестов со стороны перепуганных пассажиров, "опознавших" его по появившейся в прессе фотографии.

В ночь с 3 на 4 апреля СМИ, ссылаясь на спецслужбы, назвали имя и фамилию Максима Аришева, который оказался "в эпицентре взрыва в вагоне метро" и "мог быть предполагаемым террористом-смертником".

5 канал опубликовал фото человека, предположительно заложившего вторую бомбу на Площади Восстания https://t.co/tpBXNjG6sb pic.twitter.com/t7QN2yHncF — CIT (@CITeam_ru) 3 апреля 2017 г.

Аришев был назван "22-летним гражданином Казахстана". Через час в Твиттере расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликована сообщение, о том, что Аришев не исполнитель, а жертва теракта.

Согласно третьей и последней на данный момент версии, террористом был еще один погибший при взрыве 22-летний гражданин России Акбаржон Джалилов. Предположение Следственного комитета было сделано на основе заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения.

Соседи Джалилова из города Ош (Кыргызстан), где он жил до 2011 года, описали его семью как светскую: "Его семья не религиозна. Сам Акбаржон не читал пятикратный намаз, не отпускал бороду. Наоборот, он любил носить рваные джинсы. Хорошо знал русский язык".

2. Сообщение о двух взрывах

В первый час после теракта российские СМИ сообщали о том, что произошло два взрыва. Эти медиа ссылались на очень надежные и информированные, по их мнению, источники информации – Министерство по чрезвычайным ситуациям, Следственный комитет и Национальный антитеррористический комитет.

Через час концепция поменялась, и спецслужбы России через СМИ стали сообщать, что взрыв был один, а второе взрывное устройство, своевременно обезвреженное, было заложено на "Площади Восстания".

Хронологию появления новостей о теракте в метро Санкт-Петербурга и сейчас можно проследить на ныне абсолютно лояльном власти интернет-ресурсе Lenta.ru.

за необходимости разогнаться. Вторую минуту поезд двигался уже со скоростью около 30 км/ч. За одну минуту при скорости 30 км/ч движущийся объект перемещается на 0,5 км.

Это означает, что поезд в момент взрыва находился минимум в полукилометре от станции отправления. Но скорее всего, поезд был гораздо дальше, чем в полукилометре, от станции "Сенная площадь". Свидетели говорят о том, что "поезд летел на скорости" в момент взрыва, то есть он уже очень хорошо разогнался. Как сообщил телеканал "Дождь", "по словам очевидцев, взрыв произошел в вагоне на подъезде к "Технологическому институту". В этой ситуации дым, который видели очевидцы, и шум взрыва, который могли слышать на станции "Сенная площадь", не мог быть воспринят свидетелями, а тем более сотрудниками МЧС и СК, как "взрыв на станции "Сенная площадь". Его могли бы назвать, например, "взрыв в тоннеле" или "задымление на перегоне между станциями".

Еще одно объяснение: "Все перепутали журналисты. МЧС и СК никогда не заявляли о взрыве на станции метро "Сенная площадь". Эта гипотеза тоже легко опровергается сообщениями информационных агентств и телесюжетами, например, "Федерального агентства новостей". На них хорошо видно, что у станции метро "Сенная площадь" через час после взрыва находились автомобили экстренных служб, пожарные, МЧС, 17 бригад скорой помощи и даже вертолет санитарной авиации. Вход на станцию был оцеплен, а полиция отгоняла прохожих подальше от станции.

В связи с этим возникают вопросы: 1) как профессионалы из спецслужб, на которых ссылались многие СМИ, могли перепутать взрыв и обезвреженную бомбу? 2) откуда в Следственном комитете и МЧС могли знать о том, что взрывов должно было быть два?

3. Путаница во времени обнаружения взрывного устройства на станции "Площадь Восстания"

Первое сообщение об обнаружении взрывного устройства на станции "Площадь Восстания" появилось в 14 часов 21 минуту в популярном (он имеет 800 тысяч подписчиков) питерском паблике ВКонтакте "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб": "На станции метро Площадь Восстания бесхозная сумка, уже пришел инспектор с аппаратом "нюх-нюх", полиции нет, место не огородили". Сообщение это было прочитано 509 тысяч раз.

Публикация была сделана в 14 часов 21 минуту, но время загрузки фотографии на сайт ВКонтакте еще более раннее – 14:06. Журналисты из "Делового Петербурга" созвонились с автором фото Денисом Чебыкиным и попросили его посмотреть в телефоне, когда именно была снята фотография: "В 14:01, по крайней мере у меня в телефоне более-менее корректно отображается время".

Но в официальном сообщении УФСБ по Петербургу и Ленобласти, которое разослали во все СМИ, было заявлено, что бомбу в метро на станции "Площадь Восстания" нашли на 59 минут позже: "Около 15:00 на станции метро "Площадь Восстания" обнаружено самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Указанное устройство своевременно обезврежено взрывотехниками".

Почему Федеральная служба безопасности не захотела сообщать правду о том, что взрывное устройство на станции "Площадь Восстания" было обнаружено как минимум за 32 минуты до взрыва вагона метро, движущегося к станции "Технологический институт"? Сотрудники спецслужб скрывают свою нерасторопность?

4. Кто обезвредил вторую бомбу?

О том, кто предотвратил второй взрыв, СМИ рассказали две совершенно разные истории. По версии, которая появилась в полдень 3 апреля на телеканале Министерства обороны "Звезда", бомбу обезвредил вовремя оказавшийся в метро сотрудник Росгвардии, который, по счастливой случайности, был хорошо знаком именно с таким типом взрывных устройств и поэтому быстро обезвредил бомбу. Об этом же сообщили телеканал "РЕН ТВ" и газета "Московский комсомолец".

Позже, уже после 3 часов дня, появилась другая версия: "Взрывное устройство на станции петербургского метро "Площадь Восстания" разминировали сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии".

На следующий день, 4 апреля, телеканал НТВ, известный своими тесными связями с российскими спецслужбами, снял специальный сюжет, в котором некий сотрудник ОМОНа, названный в титрах "Максимом, старшим инженер-сапером", заявил, что ОМОНом была обнаружена черная сумка, а в ней взрывное устройство, которое он с коллегами успешно разминировал.

Вторая версия разминирования продвигалась в информационном пространстве гораздо активнее. А первоначальная, со "случайно оказавшимся в метро сотрудником Росгвардии", который произвел разминирование, после 4 апреля была забыта.

5. Террористический акт произошел после массовых оппозиционных протестов

За восемь дней до теракта в питерском метро, 26 марта 2017 года, в Москве прошла одна из крупнейших за последние пять лет акция протеста. Участники мероприятия, которое не было согласовано с мэрией, требовали от власти дать ответ на обвинения, выдвинутые в отношении премьера Дмитрия Медведева в расследовании ФБК "Он вам не Димон".

Акция обернулась массовыми задержаниями. По официальным данным, в автозаки попало более 600 человек. Правозащитники утверждают, что задержанных было больше тысячи. Акция проходила не только в Москве, но и в других городах России, в целом по стране на улицы вышли от 32 359 до 92 861 человек, а задержаны были 1666–1805 человек.

3 апреля в Петербурге произошел теракт, а уже на следующий день администрация президента Путина дала рекомендацию регионам собрать 8 апреля митинги против терроризма. В соответствии с указаниями Кремля в демонстрациях участвовали все парламентские партии, а прошли они в крупных городах по всей стране.

"Губернаторам уже звонят и ставят задачу сгонять туда весь народ", – рассказал газете "Коммерсант" собеседник, близкий к администрации президента. Эту информацию также подтвердил источник в "Единой России".

6. ИГИЛ не взяло на себя ответственность за теракт

С самого начала расследования ФСБ заявляла, что Джалилов был участником диверсионной группы ИГИЛ. Сначала намекала анонимно: "По данным заслуживающего доверия источника “Ъ”, спецслужбы знали о подготовке акции в Санкт-Петербурге, но информация у них была далеко не полной. Ее предоставил россиянин, сотрудничавший с запрещенной в нашей стране террористической организацией "Исламское государство" и задержанный после возвращения из Сирии. Этот человек знал некоторых участников отправленной в Россию диверсионной группы".

А затем и более конкретно: "Теракт в Петербурге совершил смертник из ИГИЛ… сотрудники ФСБ... выяснили, что в 2014 году он въехал на территорию России из Турции. В настоящее время спецслужбы связываются с коллегами из сопредельных государств, чтобы выяснить конечный маршрут путешествия Джалилова, но есть уверенность, что он посещал Сирию, точнее, территорию "Исламского государства".

С момента теракта прошло уже больше 8 месяцев, но ИГИЛ так и не взяло на себя ответственность за взрыв в петербургском метро. Хотя боевики "Исламского государства" брали на себя ответственность за теракт, который произошел за 10 дней до питерского, – нападение на российскую военную базу в Чечне, которое произошло в ночь на 24 марта, в результате чего погибли шесть российских военнослужащих.

Также ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт, осуществленный меньше чем через сутки после питерского, – убийство двух полицейских в Астрахани в ночь на 4 апреля.

7. Неизвестная группировка взяла на себя ответственность за теракт только через три недели

25 апреля 2017 года в СМИ появилось сообщение, что ответственность за теракт в метро Петербурга спустя 22 дня после атаки взяла на себя никому не известная группировка "Катибат аль-Имам Шамиль", якобы связанная с "Аль-Каидой". При этом в открытых источниках информация об этой группировке отсутствует, и экспертам она также неизвестна.

Такой долгий период времени, прошедший между терактом и этим "признанием", тоже вызывает сомнения в том, что это заявление сделали действительно исламские фундаменталисты, а не кто-то, выдающий себя за исламистов.

8. Подозреваемые сообщники террориста два дня после теракта якобы хранили бомбу у себя дома

Утром 6 апреля 2017 года сотрудники ФСБ и МВД задержали 6 человек в Санкт-Петербурге и объявили их причастными к теракту. Все задержанные проживали в квартире на Товарищеском проспекте, где, по заявлению следователей, в ходе обыска было обнаружено самодельное взрывное устройство, схожее по конструкции с теми, которые были использованы террористом в метро. Следователи вышли на подозреваемых, изучая телефонные звонки Акбаржона Джалилова.

Предположим, что эти обвиняемые действительно являются сообщниками в организации теракта. В таком случае получается, что они два дня после теракта держали у себя в доме взрывное устройство. При этом они никуда не уезжали из Петербурга, зная, что любое следствие проверяет, кому звонил обвиняемый, и их обязательно вычислит следствие. То есть арестованные либо очень глупые люди, либо, как утверждают сами задержанные, ФСБ им эту бомбу подбросила.

9. Обвиняемым предоставили адвокатов по назначению, которые работали на сторону обвинения

Всего по делу о теракте в Санкт-Петербурге были арестованы 10 человек. Всем им были предоставлены государственные адвокаты по назначению, у которых в России в правозащитной среде весьма плохая репутация. Многие из них – это такие адвокаты, при которых прокурор лишний. В том смысле, что они и без него упекут далеко и надолго. В деле о теракте это проявилось в полной мере.

Так, 7 апреля 2017 года суд рассматривал поддержанное прокурором ходатайство следствия об избрании меры пресечения в качестве ареста Махамадюсуфу Мирзаалимову. Обвиняемый прямо заявил, что не хочет идти в изолятор. "Я возражаю против ходатайства следователя об аресте, я не видел этого взрывного устройства", – сказал он в зале суда. Однако позицию подзащитного не поддержала его адвокат Нина Вилкина, которая оставила вопрос об аресте на усмотрение суда. В итоге суд арестовал его до 2 июня этого года.

В Басманном суде Москвы на рассмотрении срока ареста подозреваемого Аброра Азимова, которое проходило 18 апреля, его адвокат по назначению бодро отрапортовал: "Он признает вину в полном объеме". Это заявление было сделано, когда еще и следствие не закончено, и не было суда.

Отец обвиняемых братьев, Аброра и Акрама Азимовых, позже заявил по поводу адвокатов по назначению: "Эти адвокаты мне не звонят и ничего не говорят. Все прячут. Я только по прессе слышу, что моих сыновей задерживают".

10. Протоколы и видеозаписи задержания Азимовых были сфальсифицированы

Главными обвиняемыми по делу об организации теракта в Петербурге с середины апреля следствие считает братьев Азимовых – Аброра и Акрама.

Согласно заявлению ФСБ, Акрам Азимов был задержан в Новой Москве 19 апреля. При нем была якобы обнаружена боевая граната РГД-5.

По словам матери Акрама Азимова Вазиры Азимовой, сотрудники правоохранительных органов еще 15 апреля забрали ее сына из больницы в Оше (Киргизия), где накануне ему была сделана операция, и увезли в неизвестном направлении. Распространенная ФСБ 19 апреля видеозапись, на которой Акрама Азимова задерживают на остановке в Новой Москве, является "постановкой", утверждает она. "У него не было денег на билет, не было паспорта, это явная постановка, я хочу справедливости", – говорится в заявлении Азимовой.

Отец Акрама Азимова, Ахрал Азимов, предоставил изданию РБК фотографию посадочного талона сына на рейс авиакомпании S7, по которому Азимов 27 марта вылетел из аэропорта Домодедово в Ош. Отец Азимова уверен, что его сын не мог самостоятельно добраться до России: при госпитализации у него не было с собой денег на билет.

То, что Акрам Азимов 15 апреля был вывезен из больницы в Оше сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, подтвердили письменно главврач частной клиники "Хосият" Зина Каримова и лечащий врач Санжарбек Тохташев.

По мнению адвоката Анны Ставицкой, нелегальные задержания на территории стран СНГ – обычная практика. "Спецслужбы ряда постсоветских стран активно сотрудничают с ФСБ в вопросах "неофициального" обмена задержанными… фактически речь зачастую идет о похищении. В моей практике было несколько случаев, когда человека задерживали на территории России, решался вопрос о его экстрадиции, например, в Узбекистан или Таджикистан, а Европейский суд запрещал выдачу. Люди выходили на свободу, их сразу же похищали и с помощью наших спецслужб везли на территорию этих иностранных государств. А здесь обратная ситуация".

Акрам Азимов был перевезен сотрудниками ФСБ из Киргизии в Москву, где его, как заявила его адвокат Ольга Динзе, держали четверо суток в нелегальной тюрьме, после чего было сымитировано задержание: "19 апреля подозреваемого с завязанными глазами вывезли куда-то в автомобиле, рассказали, как себя ему вести – что он должен держать руки в карманах, сидеть, молчать. Что к нему подойдут "сотрудники" и заведут его в автомобиль. Это была та самая постановочная съемка, которую мы потом все видели в интернете. После постановочного задержания его посадили в автомобиль, скрепили ему руки наручниками сзади и положили ему в руку гранату, приказав ему ее сжать, чтобы на ней остались отпечатки его пальцев".

Со вторым Азимовым, Аброром, произошла похожая история. Он был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности 4 апреля и после 13 дней нахождения в секретной тюрьме ФСБ задержан второй раз, уже под видеозапись, 17 апреля.

Обвиняемый утверждает, что в тот день его вывели из камеры, надели на голову капюшон, обмотали скотчем и инсценировали поимку. Затем его опять посадили в машину, заставили оставить отпечатки пальцев на пистолете Макарова и после этого доставили к следователю, у которого уже был готов отпечатанный протокол допроса.

Перед тем как 17 апреля официально задержать Аброра Азимова, в доме, где он жил, в Лесном Городке был проведен обыск, причем оперативники и следователи провели его даже без санкции суда из-за большой срочности, как они пояснили. И во время этого обыска якобы нашли боевой пистолет Макарова.

11. Братьев Азимовых пытали после задержания

Братья Азимовы были задержаны дважды: сначала без видеозаписи, а потом под запись, для того чтобы у сотрудников ФСБ была возможность в течение нескольких дней нелегально проводить допросы обвиняемых, во время которых, как утверждают обвиняемые, их пытали.

По заявлению Ольги Динзе, адвоката Акрама Азимова, в отношении ее подзащитного применялись пытки током: "Его жестоко пытали, он находился практически голый на бетонном полу. Его не кормили, не давали воду. Заставляли учить показания, которые он будет потом рассказывать следователю. При неправильных ответах его били током, считая до десяти. Периодически он терял сознание. Его приводили в чувство и снова продолжали пытать. Все пытки сопровождались не только заучиванием показаний, но и угрозами расправы над детьми и женой, которую обещали изнасиловать. Поскольку Акрам знает о таких случаях на своей родине, он, естественно, воспринимал угрозы всерьез".

После применения пыток Акрама Азимова вывезли в Следственный комитет РФ, где он был допрошен в присутствии адвоката по назначению. Ранее пытавшие его сотрудники указывали Азимову, какие ответы давать, а адвокат по назначению молчала, позволяя сотрудникам ФСБ и следователю оказывать на Азимова психологическое давление.

Похожая ситуация и со вторым фигурантом, Аброром Азимовым: его адвокат заявил, что его подзащитный был задержан, помещен в секретную тюрьму, где его неоднократно пытали током, топили и всячески унижали, оказывая психологическое давление. Две недели сотрудники ФСБ добивались от него признания в осуществлении террористической деятельности.

18 апреля 2017 года в суде, на котором рассматривался срок ареста Аброра Азимова, тот давал путаные показания. Сначала он заявил, что непричастен к взрыву, но после слов сотрудника СК РФ о том, что ранее Аброр Азимов подписал признательные показания, Азимов заявил: "Мое участие в этом есть, но не прямое". На вопрос судьи о том, желает ли подозреваемый, чтобы суд назначил ему более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, Азимов ответил отрицательно. Спрашивается: какой человек, если он не подвергнут предварительно физическому и психологическому воздействию (пыткам и запугиваниям), добровольно согласится на арест?

12. Адвокатов братьев Азимовых не допускали к подзащитным

По заявлению адвокатов Ольги и Дмитрия Динзе, они больше недели не могли начать защищать права братьев Азимовых. "Мы долго не могли вступить в данное уголовное дело, потому что нас всяческими способами – ни следственный изолятор, ни следователь – не допускали к подзащитным". Следователи СК России игнорировали звонки адвокатов и проводили следственные действия исключительно с адвокатами по назначению.

Таким образом, следствие почти месяц уже после официального ареста имело возможность оказывать давление на обвиняемых, не отвлекаясь на законные требования адвокатов.

На недопуске к подзащитным проблемы адвокатов братьев Азимовых не закончились: с конца июля к Азимовым, по словам их отца, в изолятор стали приходить сотрудники ФСБ и требовать, чтобы те отказались от своих защитников и воспользовались услугами адвокатов по назначению.

13. Минюст оказывает давление на Ольгу Динзе, адвоката Акрама Азимова

3 августа 2017 года сотрудники московского следственного изолятора "Лефортово" три часа удерживали Ольгу Динзе, адвоката Акрама Азимова, требуя отдать записи, полученные от подозреваемого по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга.

Руководство колонии хотело получить материалы, переданные адвокату Акрамом Азимовым. Ольге Динзе предлагали посидеть в камере, а ее подзащитному угрожали карцером. По мнению Динзе, в ее действиях никакого нарушения не было: перед свиданием охрана обыскала Азимова и не нашла никаких запрещенных к проносу и хранению предметов.

В ноябре 2017 года Минюст потребовал дисквалификации адвоката Ольги Динзе из-за конфликта с получением письменных показаний ее клиента. Адвокат международной "Агоры" Рамиль Ахметгалиев считает, что это очевидное давление на адвоката: "Переписка – это одно, а общение с адвокатом, в том числе письменное, – совсем другое. Обычно у охраны это вопросов не вызывает, но тут в дело вмешалась ФСБ, которая пытается получить абсолютный контроль над обвиняемым".

У нынешнего российского режима, зачатого в сентябре 1999 года в дыму взрывов домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске, плохая репутация, когда вопрос касается террористических актов. И любые сомнения, как правило, трактуются независимыми наблюдателями не в пользу властей.

Каждый из этих 13 фактов, взятый по отдельности, не может служить доказательством того, что версия следствия, расследующего взрыв в петербургском метро 3 апреля 2017 года, является сфальсифицированной. Но в совокупности эти факты наводят на серьезные подозрения.