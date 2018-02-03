В Минске вручили премию имени Вацлава Ластовского 3.02.2018, 20:35

В этом году награду получил литератор и бард Андрей Мельников.

Премией «Таварыства аматараў беларускай гісторыі імя Вацлава Ластоўскага» Андрей Мельников был награжден за 7 книг из серии «100 выдатных дзеячаў беларускай культуры», пишет gazetaby.com.

— Книги Андрея Мельникова — это не просто книги биографий, это настоящие исследования, — отметил, вручая награду, ученый секретарь Института белорусской истории и культуры (Латвия) историк Анатоль Тарас. — Наша серия называется «100 выдатных дзеячаў беларускай культуры». Но ведь таких достойных белорусов, можно набрать и 500 и 1000. Проблема в том, что трудно найти не героев, а авторов, способных писать о них. И при этом делать это абсолютно безвозмездно, жертвовать собой ради Беларуси. Андрей Мельников именно такой.

Среди книг, которые были написаны Андреем Мельниковым всего за один год, брошюры:

— «Наталля Арсеннева: Зорка беларускай паэзii»,

— «Рыгор Барадулін: Паэт беларускай правінцыі»,

— «Максім Багдановіч: Ліхтар беларускага адраджэння»,

— «Ян Станкевіч: Шукальнік крыніц моцы»,

— «Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч: Сцэнарыст палескага балівуду»,

— «Васіл Быкаў: Доўгая дарога да праўды»,

— «Анатоль Сыс: Псальмяр эпохі перагною».

Сам Мельников признался, что пока писал свои книги, обнаружил для себя массу нового даже про известных авторов.

— Например, Дунин-Марцинкевич. Я не обращал на него внимания ни в школе, ни после школы. Этого человека открыл для меня Альгерд Бахаревич, который сравнил его с Кустурицей, — признался литератор. — Действительно, то, что писал Дунин-Марцинкевич, надо было реализовывать в кино. Это же классический Боливуд! Но это внешне. А в глубинах его прячется значительно более серьезные смыслы. Часто за примитивизмом героев, вот за тем, что «пипл хавает», прячутся страшные для империи вещи.

И, по словам Мельникова, не только для империи.

— Белорусы при любой власти, какая бы ни приходила, будут вести себя так же, как это показывает Дунин-Марцинкевич, — отмечает автор. — Ведь посмотрите, при решении любой проблемы они действуют так, как будто никакой власти не существует. Белорус существует в своем микромире, в котором власти нет места.

Поддержать Игоря Мельникова пришли также его друзья: барды, поэты и музыканты Змицер Захаревич и Михал Барановский.

Ранее лауреатами премии становились Антон Остапович, Игорь Мельников, Змитер Шаповалов, Андрей Радков.