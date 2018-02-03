Активистка РЭП: Мой долг - поддержать моих друзей 3.02.2018, 20:45

Зинаида Мелещенко

Преследование независимого профсоюза еще больше сплотило его активистов.

Зинаида Мелещенко, руководитель Круглянской профгруппы, хотела выйти из профсоюза РЭП в силу возраста и здоровья, однако допрос по "Делу профсоюзов" заставил ее изменить намерения, пишет praca-by.info.

Лидер Круглянской профгруппы профсоюза РЭП Зинаида Владимировна Мелещенко заверила следователя, проводившего допрос по делу профсоюза РЭП, о своем намерении изменить свое решение о выходе из профсоюза.

- В силу своего возраста и состояния здоровья я хотела выйти из профсоюза. Однако, после допроса в качестве свидетеля, передумала. Сказала следователю, что в такое трудное время для организации и моих друзей я считаю своим долгом их поддержать и остаться в профсоюзе РЭП, - сказала Зинаида Владимировна.