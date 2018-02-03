Минобороны РФ: Пилот сбитого в Сирии Су-25 погиб 3.02.2018, 20:56

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Летчик катапультировался, но погиб в бою.

Пилот штурмовика Су-25 военно-космических сил России, сбитого в сирийской провинции Идлиб, выжил при катапультировании, но был убит повстанцами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном группировке "Джебхат ан-Нусра". При ведении боя он погиб.

3 февраля в Сирии, предположительно, из переносного зенитно-ракетного комплекса сбили российский штурмовик Су-25.