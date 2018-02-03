Впервые в истории белорусский стартап прошел отбор в легендарный Y Combinator 1 3.02.2018, 21:02

Белорусский стартап получит $120 тысяч.

Сооснователь Storyline Василий Шинкаренко сообщил на странице в Facebook, что проект попал в зимний набор акселератора Y Combinator, пишет dev.by.

Вместе с ним обучаться в престижнейшем акселераторе будет CTO и сооснователь Storyline Максим Абрамчук. Напомним, Storyline разрабатывает среду для создания «навыков» для голосовых помощников без знаний программирования. И в связи с новым этапов в развитии проекта стартап ищет сотрудников.

Подробности работы проекта белорусов описал TechCrunch. По словам Василия Шинкаренко, на создание большинства более-менее стандартных навыков потребуется не больше 5-7 минут. Начать разработку очень просто — достаточно зарегистрироваться в сервисе и выбрать тип голосового приложения, который нужно создать. После этого пользователь получит доступ к конструктору, в котором сможет описать логику работы «навыка» — без единой строчки кода.

Затем пользователь может проверить работу созданного приложения прямо в браузере, а после — загрузить на платформу Amazon. По информации TechCrunch, Storyline использовали двое финалистов недавнего конкурса детских приложений для Alexa.

С момента запуска Storyline в октябре 2017-го около 3 тысяч человек создали учётные записи на платформе и разработали сравнимое количество «навыков». Около 200 из них можно скачать в Amazon Skill Store.

Использование сервиса бесплатно, но в течение недели Storyline предложит премиальные возможности, за которые нужно будет платить. Затем стартап планирует предложить шаблоны для ускорения создания голосовых приложений и возможность их публикации на других площадках — в первую очередь, Google Home.

Y Combinator — основанный предпринимателем Полом Грэмом и группой инвесторов в 2005 году венчурный фонд, который работает в формате бизнес-инкубатора. Дважды в год фонд отбирает около сотни компаний и инвестирует в каждую около $120 тысяч в обмен на 7-процентную долю в стартапе. Программа длится три месяца, и за это время стартапам помогают создать и улучшить продукт, а также найти инвесторов.