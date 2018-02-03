Освобожденный киборг: Была одна мысль, установка - нужно выйти 3.02.2018, 21:35

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Боец в течение двух недель прорывался на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Освобожденный из плена на оккупированных территориях старший сержант вооруженных сил Украины Александр Морозов подтвердил в интервью телеканалу "112 Украина", что он стал заложником боевиков не сразу - две недели в окрестностях донецкого аэропорта ему удавалось скрываться и обдумывать план возвращения на подконтрольную украинскому правительству территорию.

"Нам просто нужно было забрать раненых с аэропорта... Мы выехали ночью туда, нас было три машины... В итоге две машины погибли: одна сгорела на взлетной полосе, одна упала на стоянку аэропорта. Ее подбили с РПГ. Там двое ребят спаслось, они попытались, вроде, еще двоих как бы вытянули. Наша машина съехала с дороги, я был выставлен на возвышенность, на прикрытие группы, дабы было время на принятие решений о дальнейших действиях. В итоге, нас потом накрыли минометами, после чего я получил контузию. Под утро спустился вниз - уже никого не было. Группа ушла", - вспомнил он.

По словам бойца, тогда он понял, что нужно возвращаться на подконтрольную украинскому правительству территорию самому. "Постоянно шел огонь, потом от наших прилетала "ответка". Т.е. сам вариант пройти через передовую, через фронт, перейти к нашим - если тебя одни не пристрелят, то вполне возможно, что другие. Поэтому это был очень и очень рискованный вариант. После суток, когда я провел там, в аэропорту, уже особо страх ушел. Я там различал несколько периодов страха. Когда он панический, потом отпускает, отпускает и отпускает. Т.е. уже к нему привыкаешь и стаешь нечувствительным. Я попытался, потому что не знал точно, откуда мы заехали, возвращаться по следам нашей машины, но в итоге, там дальше следы путались. Я знал, что может быть снайпер там, сидеть в ближайшем здании. Особо мыслей не было. Была одна мысль, установка - нужно выйти. Нужно выйти просто из-под обстрела, из-под двух огней. Думал выйти через Донецк, выехать просто на маршрутке, но не получилось", - отметил он.

Не получилось, главным образом потому, что у него было мало информации о транспортном сообщении. "Я не знал, как это происходит. Первый раз меня остановили возле ж/д вокзала с проверкой документов. Я все еще никак не мог расстаться со своим военным билетом: как-то мне его было жалко выбрасывать. Все я нес до последнего его. Меня обыскали, нашли военный билет, поставили на колени и вызвали машину. Пока они отвлеклись, там несколько секунд, буквально, я сбежал. Дошел до спортивного комплекса "Олимпийский". Попытался залезть - переночевать хотел. Разбил стекло, и набежали сепары. Они избивали, допрашивали. Дальше не особо интересно", - сказал он.

На уточняющий вопрос ведущей, правда ли то, что он скрывался от боевиков в течение двух недель, Морозов ответил: "Да".

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся широкий обмен заложниками между Украиной и ОРДЛО. Домой вернулись 73 украинских заложников, в том числе старший сержант вооруженных сил Украины Александр Морозов. На оккупированную территорию доставили 233 человека.