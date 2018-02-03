В России прошли митинги в поддержку олимпийских спортсменов 7 3.02.2018, 21:48

Митинги были организованы Общественной палатой РФ.

Во многих крупных российских городах люди вышли на улицы, чтобы принять участие в митингах-концертах «Россия в моем сердце», организованных Общественной палатой. Акции были приурочены к 75-летию завершения Сталинградской битвы, также организаторы призывали поддержать спортсменов-олимпийцев, которые поехали в южнокорейский Пхёнчхан, а также тех, которые остались дома из-за недопуска со стороны МОК, пишет rbc.ru.

Первые митинги начались на Дальнем Востоке. Администрация Приморского края сообщила, что во Владивостоке на акцию пришли около 4 тыс. человек. В мероприятии приняли участие профессиональные клубы региона, спортивные и общественные организации. Перед собравшимися на сцене выступили бронзовый призер Олимпийских игр по гребле на байдарках Георгий Цыбульников и чемпион Сурдлимпийских игр по плаванию Виталий Оботин. По данным ТАСС, акции прошли и в других городах региона, но число их участников неизвестно.

В митинге «Россия в моем сердце» в центре Екатеринбурга приняли участие 8 тыс. человек, сообщил ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области. Перед собравшимися выступил, например, губернатор региона Евгений Куйвашев.

Митинги прошли и на Кавказе: в столице Дагестана Махачкале, по данным республиканского МВД, к акции присоединились около 5 тыс. человек. Перед собравшимся, в частности, выступил чемпион Олимпийский игр 2012 года по дзюдо Мансур Исаев. «Я как спортсмен, участник [Олимпиады] понимаю, насколько сегодня тяжело нашим ребятам. Хочу пожелать нашим ребятам удачи, силы и побед», — сказал он.

Одна из крупнейших акций прошла в Грозном. По данным регионального МВД, в акции «Россия в моем сердце!» приняли участие более 170 тыс. человек, сообщил РБК пресс-секретарь УМВД по Чечне Магомед-Амин Дениев. «Мы выразили свой протест против необоснованных и непонятных санкций в отношении России, заявили, что наша страна всегда была за мир и будет. Конечно, мы не могли сегодня не вспомнить и славные победы наших отцов в Сталинградской битве», — сказал ТАСС председатель федерации профсоюзов Чеченской Республики Хусейн Солтагириев.

Власти Краснодарского края сообщили, что в регионе в акциях в поддержку олимпийцев приняли участие более 90 тыс. человек, в столице края Краснодаре на митинг пришли 14,5 тыс. человек. «В акции приняли участие представители общественных организаций, спортивных учреждений и клубов, политических партий, Общероссийского народного фронта, общественных палат Краснодарского края и Краснодара, учащаяся молодежь, жители и гости города», — сообщается на сайте администрации.

В центре Симферополя также прошел митинг, однако его главной темой стали антироссийские санкции, рассказал ТАСС представитель организаторов. Акция на главной площади города собрала свыше 10 тыс. участников, уточнил в разговоре с журналистами зампред совета министров республики Дмитрий Полонский.

Акция «Россия в моем сердце прошла и в центре Москвы, на Васильевском С пуске. По официальным данным МВД, на митинг собрались 60 тыс. человек. По словам корреспондента , участники митинга пришли с плакаты Общероссийского национального фронта, Национально-освободительного движения, партии «Единая Россия».