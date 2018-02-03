БГК имени Мешкова победил минский СКА и вышел на первое место 3.02.2018, 22:15

В чемпионате Беларуси по гандболу сменился лидер.

БГК имени Мешкова нанес поражение минскому СКА в домашнем матче первого этапа чемпионата Беларуси по гандболу — 30:27. "Мешковцы" вышли на первое место в турнирной таблице, пишет "Прессбол".

БГК имени Мешкова — СКА — 30:27 (14:15)

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Рутенко (4), Ященко, Шкуринский (8), Юринок (1), Никуленков (1), Стойкович (4), Шумак (4), Горак (1), Разгор, Баранов, Сельвесюк, Джорджич (2), Шилович (4), Астрашапкин (1).

СКА: Мороз, Солдатенко; Гарбуз (2), Рудь, Сончик (1), Хадкевич, Жила, Алехин (1), Сотник, Подшивалов (3), Кулеш (5), Кривенко (1), Ушал (1), Донцов (7), Вайлупов (3), Бохан (3).

Таблица: БГК — 30 очков (17 матчей), СКА — 29 (17), Гомель — 16 (16), Машека — 11 (16), Кронон — 10 (16), Витязь — 2 (16).