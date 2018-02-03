Гомельские спасатели помогли мальчику, который застрял в фотоаппарате 3.02.2018, 22:20

2 февраля в службу спасения Гомеля поступил необычный вызов.

В одной из городских школ первоклассник воткнул палец в фотоаппарат, а вытащить сам не может. К месту ЧП выехала бригада МЧС сообщает БелТА.

Выяснилось, что это сделал ученик первого класса - мальчик 2010 года рождения. Он засунул указательный палец правой руки в отсек для батареек старенькой "мыльницы". С помощью специнструментов спасатели смогли освободить палец ребенка. Хотя школьник немного покрикивал от боли во время освобождения, госпитализация не понадобилась.