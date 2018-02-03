Дональд Трамп принял в Белом доме беглецов из Северной Кореи 3.02.2018, 22:35

Фото: reuters

В последний раз подобную встречу провел президент США Джордж Буш-младший в 2006 году.

После телефонных разговоров с лидерами Японии и Южной Кореи, президент США Дональд Трамп встретился в Овальном кабинете с группой северокорейцев, которые смогли бежать от репрессивного режима Пхеньяна, сообщает «Голос Америки».

«Их история просто потрясающая», – сказал Трамп перед тем как попросил восьмерых северокорейцев рассказать о пережитых ими испытаниях. Президент с большим вниманием выслушал их рассказы, а позже сказал репортерам, что еще двое беженцев из Северной Кореи так и не решились говорить перед камерами из-за страха перед местью Пхеньяна.

Те невозвращенцы, которые не испугались выступить перед камерами, поблагодарили Трампа за привлечение внимания к нарушениям прав человека в Северной Корее. Трамп уже обращался к этой теме во время своей речи в перед Национальным собранием Южной Кореи в прошлом ноябре и вновь говорил об этом на прошлой неделе в послании Конгрессу «О положении дел в и стране».

Некоторые из принявших участие во встрече просили президента делать больше в этом направлении. По словам активистки Хенсо Ли, те, кому удалось вырваться из Северной Кореи в Китай, готовы «скорее умереть или покончить жизнь самоубийством, чем вернуться назад». Она добавила, что многие беглецы постоянно имеют при себе яд на случай, если будут пойманы. Она попросила Трампа помочь остановить репатриацию беженцев из Китая в Северную Корею. По словам Ли, бегство из Северной Кореи – это не бегство из другой страны, это скорее бегство из другой вселенной. Сейчас Ли учится в Южной Корее. Она написала мемуары «Девушка с семью именами», которые сделали ее известной.

Другие участники встречи в Белом доме также подчеркнули, что внимание президента Трампа к вопросам прав человека «вдохновит» многих на их родине.

Питер Янг рассказал Трампу, что сейчас работает журналистом на радиостанции «Свободная Азия», которую поддерживает правительство США. Эта радиостанция, как и «Голос Америки» вещает на Северную Корею на корейском языке. «Я горжусь тем, что в прошлом году я стал гражданином США», – сказал он президенту.

На прошедшей встрече президент Трамп сказал, что «делается много» в отношении северокорейской проблемы, заметил, что предыдущим администрациям США следовало действовать, и что терпение относительно действий Северной Кореи имеет пределы.

«Это очень непростая ситуация, – добавил президент. – Посмотрим, как пойдет дело. Мы думаем, что Олимпийские игры пройдут хорошо, а потом кто знает».