Пилот сбитого в Сирии Су-25 оказался предателем Украины 4.02.2018, 8:05

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Летчик служил в Крыму и перешел на сторону россиян после оккупации.

Пилотом сбитого в Сирии российского штурмовика был уроженец Симферополя Роман Филиппов. По данным «Новой газеты» он ранее служил в украинской армии и предал родину.

В телеграм-канале «Наблюдатель» опубликовано письмо, которое якобы обнаружили в одежде пилота сбитого Су-25. Там также указано имя «Роман Филиппов».

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team в своем twitter сообщила, что самолет, который был сбит, базировался в Крыму на аэродроме Бельбек.

Данным аэродромом командовал известный Юлий Мамчур, который вышел из Крыма и сейчас является народным депутатом Украины.

Также в CIT опубликовали документы и оружие погибшего пилота:

Напомним, ранее повстанцы сбили российский самолет Су-25. Пилот успел катапультироваться, судя по фото он отстреливался, но все равно погиб.