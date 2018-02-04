Семь отличных сериалов, чтобы провести выходные 1 4.02.2018, 8:47

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Список фильмов, которые нельзя пропустить.

Если вы думаете, что уже пересмотрели все самые интересные сериалы, то ошибаетесь. Издание citydog.by предлагает список из семи отличных кинолент.

«КАРАТЕЛЬ»

У Фрэнка Касла, главного персонажа «Карателя», завидная киносудьба. Бывший морпех, одержимый жаждой мести за погибшую семью, появлялся в кино в 1989, 2004, 2008 и 2016-м. В последнем случае Каратель появился в сериале Netflix «Сорвиголова», где помогал слепому адвокату Мэтту Мердоку вершить правосудие.

Новый «Каратель» уже не про месть, а про посттравматический синдром ветерана. Не зря критики сравнивают сериал с культовым «Рэмбо». Пытаясь превратиться в обычного человека, Фрэнк много рефлексирует и винит себя за неоднозначные поступки во время войны. Но в конце концов ему придется взяться за оружие, чтобы противостоять могущественным заговорщикам из госслужб. Главную роль исполнил Джон Бернтал («Ходячие мертвецы»).

«ТЬМА»

Сегодня шоураннерам достаточно сделать героями сериала подростков и хоть намеком упомянуть 1980-е – и все: сравнения с «Очень странными делами» неизбежно. Оправдано ли оно в случае с «Тьмой», решать вам, но здесь действительно есть мистика, пропавшие подростки и 1986 год.

Действие разворачивается в немецком городке Винден, где пропадает местный мальчишка. Герои проживают рядом с атомной станцией, которая оказывается более странным и зловещим объектом, нежели просто энергокомплекс. Даже из трейлера понятно, что загадки сериала связаны с путешествиями во времени. Итого мы имеем: интригующий европейский сериал, смесь мистики и sci-fi, дотошную визуализацию по канонам жанра, отсылки к «Твин Пикс».

«УОРМВУД»

Документальный хит от Netflix, который, увы, легко пропустить в нынешнем медиашуме. Он посвящен расследованию загадочной смерти одного американского ученого. В сериале смешались теории заговора, проекты ЦРУ по контролю разума, экспериментальные наркотики, ЛСД и т.п.

Герой фильма Эрик Олсон долгие годы пытается доказать, что смерть его отца-ученого была неслучайной. Биохимик Фрэнк Олсон, работавший над секретным проектом MKULTRA, выпрыгнул из окна в 1953-м. Эрик уверен, что он поступил так под действием наркотика, который ему дали. Режиссером «Уормвуда» стал знаменитый документалист Эррол Моралес, снявший, например, «Краткую историю времени» по знаменитой книге Стивена Хокинга.

«ПРОКЛЯТАЯ НАЦИЯ»

Захватывающая историческая драма в жанре вестерна. Зритель перенесется в Америку эпохи «сухого закона». 1930-е годы были временем, когда социальные конфликты и имущественное неравенство чувствовались очень остро и нередко приводили к жестоким столкновениям. Название сериала буквально переводится как «Проклятие».

В маленький городок в Айове приезжает молодой пастор, который хочет, чтобы беднякам стало хоть немного легче жить. Он призывает их бороться за свои права с местными хозяевами жизни. Пастору противостоит авантюрист, нанятый богачами, чтобы сорвать его миссию. И конфликт еще острее, потому что оба антагониста – родные братья.

«ПРЕДАНИЯ»

Amazon Prime – не самый именитый игрок на рынке ТВ-сериалов, но выпускает очень интересные проекты. Достаточно вспомнить «Человека в высоком замке» или «Голиафа» с Билли Бобом Торнтоном. Совет обратить внимание на докудраму «Предания» будет не лишним.

«Предания» – экранизация знаменитого американского подкаста в жанре хоррор. Отличает его от других представителей жанра тот факт, что все эпизоды основаны на реальных событиях. «Предания» исследуют зловещие легенды и истории про призраков, кукол-убийц, одержимость демонами и пр. И при этом пугают зрителя. Сериал неплохо совмещает документалистику, художественное кино и красивую анимацию.

«ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО»

Эту фантастическую комедию для Hulu сделала команда уже хорошо известных в индустрии профессионалов. Ниша Ганатра снимала серии «Мистера Робота», а Эван Голдберг с Сетом Рогеном сняли нашумевшее «Интервью» и работали над «Проповедником».

Авторы используют избитый комедийный прием, доверяя спасение человечества закомплексованному неудачнику. Но в одном он хорош – Джон Футтурман (авторы не мудрили, правда) круто рубится в игру Cybergeddon. Которая есть не что иное, как тренажер для поиска мессии. Когда персонажи игрушки оживают и забирают героя с собой, начинаются приключения. На ум одновременно приходят «Терминатор» и «Назад в будущее».

«ХЭППИ»

Бывший полицейский, жизнь которого давно катится под откос, превращается в безжалостного наемного убийцу. Алкоголь, безденежье, разборки с мафией. Таинственный маньяк в образе Санта-Клауса. Все это начинается как самый жестокий нуар. И это было бы так, если бы не превратилось в черную комедию. Потому что появляется Хэппи – голубой единорог, которого видит только наш герой, тот самый полицейский...

Ник Сакс должен спасти маленькую девочку, которую забрал маньяк. А Хэппи будет помогать ему, ведь он воображаемый друг девочки. Сериал основан на знаменитом графическом романе Happy Гранта Моррисона, известного хулиганскими вывертами известных сюжетов и своими собственными сумасшедшими историями.