Солдат, который не сделал ни шагу назад 5 Яна Осоки, 112.ua

4.02.2018, 9:10

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Владимир Анадимб

Фото: 112.ua

История разведчика из батальона «Донбасс-Украина».

Некоторые выбирают путь солдата, некоторые - учителя. Некоторые сидят в теплых кафе, некоторые - в холодных окопах. Некоторые начинают утро с кофе, некоторые - с боя. Это естественно, так всегда было и так всегда будет. Не всем быть воинами, но те, кто ими не является, никогда не должны прогонять из своих душ имена наших павших солдат

Каждый человек стремится оставить после себя след в памяти других, каждому человеку хочется, чтобы его не забывали после того, как придет время сойти с тропы жизни.

Отпечаток, который оставил этот человек, не сотрется и не исчезнет, ведь он был солдатом, который четко осознавал, что его может ждать, но не сделал ни шагу назад. Не потому что не хотел, а потому что не имел права, пока из страны маленькими глотками пьет кровь война.

Его имя вписано в Стену нашей памяти. Отныне и навсегда.

Владимир Борисович Анадимб (позывной "Бэтмен") родился 14 октября 1986 года в селе Федоровка Каховского района Херсонской области. Жил в селе Тереблече Глыбокского района Черновицкой области.

В 2004 году парень окончил 11 классов сельской школы, где оставил по себе очень хорошие воспоминания учителей и друзей: добрый товарищ и старательный ученик, который добросовестно относился к учебе и поручениям, принимал активное участие во внешкольной и внеклассной работах, имел большие способности, увлекался литературой, физической культурой и футболом.

После окончания школы 7 ноября 2004 года был призван на срочную службу. После демобилизации Владимир Борисович уже в родное село не вернулся, а переехал жить на Буковину. Там он женился, у него появились детишки, работа в Черновцах. В новом селе его все любили, ведь он был неконфликтным, спокойным и уравновешенным человеком.

Был призван по мобилизации Глыбокским РВК в марте 2014 года. Мужчина сразу попал в 8-й батальон территориальной обороны, который впоследствии переименовали в 8-й отдельный мотопехотный батальон и передали в состав 24-й отдельной механизированной бригады уже в районе Азовского побережья с зоной ответственности от Мариуполя до Чонгара. Впоследствии зона ответственности была сокращена из-за отсутствия бронетанковой техники и артиллерии.

Занимал должность повара взвода материально-технического обеспечения. Голодный солдат - это минус 50% от боеспособности, поэтому к своим обязанностям Владимир относился с ответственностью, постоянно беспокоясь о том, чтобы собратья были обеспечены вкусным провиантом и хорошим настроением.

А теперь представьте такую ситуацию. Поскольку батальон несколько раз менял дислокации, то кухни были разные - палаточные, стационарные и блиндажно-окопные. Не слишком просто в совершенно диких условиях накормить солдат горячей пищей хоть раз в сутки, поэтому все, кто был тогда там, безусловно, ему благодарны и будут помнить до конца жизни.

После демобилизации Владимир Борисович не очень много времени провел на мирной земле, земля войны звала его назад, поэтому 10 июня 2016 года он подписал с ВСУ контракт и попал в свое новое подразделение.

Солдат, разведчик разведывательного взвода разведывательно-диверсионной роты 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина".

Погиб 10 января в 8:15 в районе Светлодарской дуги вследствие осколочного ранения, полученного во время гранатометного обстрела наших позиций.

Погребение состоится завтра, 13 января, в селе Тереблече. У него остались родители, брат, жена и двое детей.

Некоторые выбирают путь солдата, некоторые - учителя. Некоторые сидят в теплых кафе, некоторые - в холодных окопах. Некоторые начинают утро с кофе, некоторые - с боя. Это естественно, так всегда было и так всегда будет. Не всем быть воинами, но те, кто ими не является, никогда не должны прогонять из своих душ имен наших павших солдат.

Имен тех, кто не смог насладиться мирной жизнью, подарив эту возможность нам.

Яна Осоки, 112.ua