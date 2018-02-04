Зачем главы районов Минска хотят арендовать авто бизнес-класса 8 4.02.2018, 9:29

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За девятимесячную аренду готовы платить около $10 тысяч.

На днях на сайте госзакупок появились объявления о том, что несколько районных администраций Минска хотят арендовать автомобили бизнес-класса на срок около девяти месяцев. Журналисты tut.by узнали, зачем это нужно.

31 января на электронной площадке Icetrade.by появилась информация о закупке услуги по аренде автомобиля без водителя для администрации Фрунзенского района Минска. Требования: машина не ниже сегмента Е европейской классификации. Тип кузова — седан, рабочий объем двигателя — не менее 1799 куб. см, мощность — не ниже 163 л. с., экологический класс — 5, год выпуска — не ранее 2017-го.

Ориентировочная стоимость закупаемой услуги — 19 тысяч рублей c учетом всех налогов и сборов. Период аренды — с 1 марта по 31 декабря.

— В стоимость должны быть включены: затраты по эксплуатации, ремонту и содержанию автомобиля, всем видам страхования, уплате пошлин и других платежей, стоимость топлива из расчета 1800 км в месяц в городском цикле, — говорится в описании закупки.

Возникает вопрос: зачем администрации Фрунзенского района такая машина, если в прошлом году глава района пересел на новую рабочую Geely Emgrand GT?

Дело в том, что эта самая «Джилли» находится в оперативном управлении не у администрации, а у «Ремавтодора Фрунзенского района», через который она и покупалась. Соответственно, в прошлом году «Ремавтодор» сдал ее в аренду администрации. Договор аренды перестанет действовать с 1 марта и по законодательству госорган не может его просто продлить, ведь речь идет о бюджетных деньгах. Единственный вариант — аукцион.

Замечаем, что минимальные характеристики требуемого автомобиля полностью совпадают с той Geely Emgrand GT, на которой главу района возили в прошлом году. Цуран не скрывает, что эта машина его полностью устраивает.

— Но по закону мы не можем написать — автомобиль, собранный в Республике Беларусь. Поэтому вполне возможно, что будут заявки от других. Например, недавно звонил человек, у которого Toyota Camry, и интересовался.

И если кто-то предложит дешевле, скажем, Toyota Camry 2017 года с двигателем объемом 2,5 литра и мощностью в 181 лошадиную силу, то администрация арендует именно ее, а не Geely.

— В чем был смысл постановки на аукционные рельсы всего, что связано с бюджетом: может, мы не видим этого резерва, который тот же частник готов предоставить. И «Ремавтодор» начал задумываться, почему у него цена на аренду автомобиля такая, а не иная.

Но не проще ли просто передать купленную за бюджетные деньги «Джилли» от одной, по сути бюджетной, организации — второй? Цуран говорит, что это невозможно, ведь в штате администрации нет специалистов по обслуживанию транспорта и водителей.

Например, сейчас шофер главы Фрунзенского района — официально сотрудник «Ремавтодора». А претендентов на эту роль с 1 марта тоже выбирают через Icetrade.by.

— Там очень много условий. Например, каждое утро человек должен проходить медосмотр и так далее. Поэтому предложить такое может только организация, которая занимается перевозками.

Отметим, что сейчас через электронную площадку ищут машину в аренду также как минимум Центральный и Ленинский районы.