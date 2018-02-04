МОК впервые пригласил делегацию Ватикана на олимпийскую сессию 4.02.2018, 9:59

Представители Папского государства также будут присутствовать на церемонии открытия Игр.

Международный олимпийский комитет (МОК) впервые в истории пригласил на свою традиционную предолимпийскую сессию делегацию из Ватикана. Об этом со ссылкой на местную газету L’Osservatore Romano сообщает Reuters. Мероприятие, как уточняет агентство, состоится на следующей неделе.

Представители Ватикана, по данным издания, будут присутствовать на нем в качестве наблюдателей. Также они, как уточняет Reuters, примут участие в церемонии открытия Игр в Пхенчхане. Прежде ватиканская делегация была на этом событии в 2016 году, тогда Олимпиада проходила в Рио-де-Жанейро.

В 2018 году делегацию из Ватикана, как утверждает L’Osservatore Romano, возглавит заместитель секретаря по спорту в Ватиканском совете по культуре монсеньор Мельхор Санчес де Тока. Его кандидатуру, по данным издания, рекомендовало местное министерство культуры.

То, что в условиях продолжающейся напряженности на Корейском полуострове для участия в Играх были приглашены 22 северокорейских спортсмена, демонстрирует, что «олимпийское перемирие позволяет нам продолжать надеяться на мир без войн», заметил Санчес де Тока в беседе с Catholic Herald Online. Предполагается, что во время олимпийских мероприятий он, как уточняет издание, подарит президенту МОК Томасу Баху и корейским спортсменам майки, которые используют легкоатлеты из Ватикана.

Ранее, 21 января, Южную Корею впервые за последние четыре года прибыла делегация из КНДР. Ее представители проверили площадки предполагаемых выступлений художественных коллективов Северной Кореи на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. КНДР согласилась принять участие в намеченных на февраль и март Олимпиаде и Паралимпийских играх 2018 года 1 января. Об этом северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил в ходе своего новогоднего обращения к нации. Спортивные соревнования пройдут с 9 по 25 февраля и с 9 по 18 марта соответственно.