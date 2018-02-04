На Кипре проходит второй тур президентских выборов 4.02.2018, 10:20

Действующий президент поборется с кандидатом от местной коммунистической партии.

На Кипре сегодня проходит второй тур президентских выборов, сообщает liga.net.

Результаты выборов станут известны в 20:30 по минскому времени.

По результатам голосования в первом туре президентских выборов на Кипре действующий глава государства Никос Анастасиадис набрал 35,5% голосов.

С ним во второй тур вышел также кандидат от коммунистической партии АКЭЛ Ставрос Малас - 30,25% голосов.