На Кипре проходит второй тур президентских выборов
- 4.02.2018, 10:20
Действующий президент поборется с кандидатом от местной коммунистической партии.
На Кипре сегодня проходит второй тур президентских выборов, сообщает liga.net.
Результаты выборов станут известны в 20:30 по минскому времени.
По результатам голосования в первом туре президентских выборов на Кипре действующий глава государства Никос Анастасиадис набрал 35,5% голосов.
С ним во второй тур вышел также кандидат от коммунистической партии АКЭЛ Ставрос Малас - 30,25% голосов.