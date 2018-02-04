Белоруска в Германии: Немец может ездить на работу автобусом, имея в гараже новенький Mercedes 3 4.02.2018, 10:27

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Фото: onliner.by

К Германии у нашей землячки всегда были особые чувства, связанные с историей ее семьи.

Когда-то в 17 лет Лариса переехала в Минск из родной деревни в Докшицком районе. Поступила в университет и чувствовала себя не хуже, чем большинство столичных студентов с похожей историей. Строила планы на ближайшее будущее, училась, не училась — все как у всех. Едва ли у девушки, студентки минского вуза, было осознанное желание как-то круто изменить свою жизнь. Но так сложилось, что Лариса познакомилась с замечательным парнем из Германии. Молодые люди решили пожениться, и белоруска уехала в Бремен — насовсем. Различий между жизнью в одной и в другой стране, конечно же, хватает. Одно из первых, которое бросается в глаза, это дороги и то, что на них происходит, пишет onliner.by.

О себе

— К Германии у меня всегда были особые чувства, связанные с историей моей семьи. Дедушка в годы Второй мировой войны был выслан туда на принудительные работы, пробыл в этой стране 7 лет. Он очень много рассказывал о том времени, поэтому для меня Германия с детства казалась каким-то совершенно отдельным миром, другой планетой, где, наверное, и люди выглядят совсем иначе, — рассказала Лариса.

Фото: onliner.by

Те рассказы, которыми дедушка делился с любимой внучкой, не были темными и страшными. Девочка всегда слушала их с удовольствием, будто это легенды о далеких краях. Откуда ей тогда было знать, что в свое время она сама туда отправится.

Фото: onliner.by

В 2010 году на отдыхе девушка познакомилась с парнем. Турция одинаково привлекательна для любителей спокойного отдыха и из Беларуси, и из Германии. Молодые люди друг другу понравились и продолжили общаться, даже вернувшись в свои страны. А спустя три года он сделал ей предложение.

— Так началась наша совместная история. Оформление всех необходимых документов заняло полгода, пришлось начинать учить немецкий язык и сдавать специальный экзамен, чтобы иметь право зарегистрировать наш брак в Германии. Наконец в апреле 2014 года я переехала насовсем в Бремен, — рассказала Лариса.

С этого момента девушка начала открывать для себя свою Германию, сравнивая все увиденное с детскими впечатлениями, оставленными дедушкиными рассказами.

— Я очень хочу, чтобы мой рассказ воспринимали исключительно как мое мнение и мою точку зрения. Не претендую на некую истину, возможно, у кого-то мнение об этой стране будет совсем другим, — подчеркнула собеседница.

Фото: onliner.by

Открываем гараж типичной немецкой семьи

Лариса с супругом живут в собственном доме. У них есть гараж, где они оставляют на ночь свой Renault.

— Машина у нас не немецкой марки и всего одна. Вообще-то, для типичной немецкой семьи это несвойственно, но мы решили, что на данный момент нам этого достаточно, — пояснила девушка. — Очень часто в немецких семьях каждый взрослый человек имеет собственный автомобиль, по крайней мере в нашем районе это так.

Фото: onliner.by

Кто-то может спросить: где же немцы размещают весь этот автопарк? Все очень просто: если есть машина, значит, для нее должно быть предусмотрено место — так они рассуждают. Поэтому каждый старается иметь возле дома гараж или по крайней мере карпорт — это такая площадка с навесом, предназначенная для парковки.

— Больших проблем с парковкой, я бы сказала, нет. К тому же многие живут за городом, а в Бремен приезжают только на работу. Без машины в таком случае не обойтись. Для чего еще нужна машина в Германии? Мы, к примеру, в основном ее используем, чтобы съездить к кому-нибудь в гости либо отправиться за продуктами: большинство людей стараются закупаться раз в неделю, но глобально, приобретая сразу все необходимое. Без автомобиля будет просто невозможно приволочь все покупки домой.

— А как же поездки на работу и вообще по любому удобному поводу?

— Мой муж добирается до работы на общественном транспорте, а машина остается в гараже. Ему так выгоднее, причем не только в финансовом плане. Посчитайте: дорога до работы на транспорте занимает минут 40. На машине будет ну пусть полчаса. Но всегда есть риск попасть в пробку, к тому же придется искать парковочное место и платить за него. Парковок в центре предостаточно, но все они платные — примерно 7 евро в день.

Фото: onliner.by

А в целом немцы не особо стараются произвести впечатление на соседей или коллег с помощью дорогих машин, телефонов или одежды. Наверное, это какая-то независимость от мнения окружающих. Каждый старается жить в первую очередь по средствам, наверное, поэтому и живет хорошо. Немец легко может ездить на работу на общественном транспорте, имея в гараже новенький Mercedes.

— Кстати, многие ли в Германии предпочитают немецкие машины?

— Автомобилей местного производства действительно много, но не думаю, что это как-то связано с патриотизмом. Скорее, люди просто довольны этими авто. В Бремене, кстати, есть завод Mercedes. Легко догадаться, каких машин больше всего в нашем городе.

— А когда немец задумывается, что пора менять машину?

— Сложно сказать. Но точно не тогда, когда старая уже начинает разваливаться. Скорее дело в каких-то объективных потребностях: стала больше семья, значит, нужна и машина побольше. Кому-то старый автомобиль просто надоел, вот человек и покупает себе новый. Также многие задумываются об экологии и следят за тем, чтобы их авто не наносило значительный ущерб окружающей среде.

Как сдать на права в Германии

Лариса не так давно получила водительское удостоверение.

— Мой путь к этому был очень длинным. Долгое время я вообще не планировала садиться за руль — просто не возникало такого желания. Но после рождения ребенка все-таки решилась: с детской коляской не всегда куда-либо удобно добираться без авто, — говорит девушка.

Она училась водить в Германии. Практические занятия проводились на Peugeot 308.

Фото: onliner.by

— Вся теория делилась на 14 тем, две из которых технические. На каждую тему было отведено по два академических часа. В моей автошколе занятия проводились по три раза в неделю, то есть примерно за месяц всю теорию мы прошли. Что примечательно: никаких зачетов. Нет бесполезных определений вроде «кто такой пешеход» и «что такое транспортное средство». Зато много картинок, схем, рисунков, видео. Все было понятно и доступно, так что я с первого раза сдала экзамен по теории без единой ошибки.

Главным образом немцы делают упор на практику, что я считаю правильным. Своей площадки в автошколе, как правило, нет, поэтому мы выезжали сразу в город. И что меня удивило — никто не сигналил, если, например, трогаясь с места, я глохла. Никто не подрезал, не кричал ничего вслед. Все вели себя вежливо, тактично, многие даже улыбались и понимающе кивали головой, пропускали — в общем, помогали как могли. В нашем городе вообще на дорогах спокойно, нет, знаете ли, всяких стереотипов о женщинах за рулем.

Стоит отметить, что получить права в Германии — это довольно дорого. Нужно смело расчитывать на 3000 евро, если обучаться с нуля. Для тех, кто уже получал удостоверение в другой стране, дешевле — около 1500 евро.

Удивительно, но специальной дорожной полиции, такой как ГАИ, в Германии нет. Лариса рассказала, что полицейские могут остановить водителя, если у них будет на то причина, но случается такое нечасто. Ее супруга, к примеру, за 20 лет никто ни разу не останавливал.

— Муж рассказал, что есть также специальное подразделение, которое следит за безопасностью на дорогах с помощью видеокамер, — рассказала собеседница.

Фото: onliner.by

Немецкие дороги

Скорость

В населенных пунктах Германии максимальная скорость движения ограничена 50 км/ч, если знаками не предусмотрено другого. Часто, например, встречается знак «30». За пределами населенных пунктов, как, правило, можно ехать со скоростью до 100 км/ч.

— Бытует мнение, что на немецких автобанах нет ограничений скорости. Это не совсем так. Например, если автобан проходит в черте города, то максимальная скорость — 120 км/ч, а иногда и 100 км/ч, — рассказала девушка.

Фото: onliner.by

Штрафы

Водители в Германии, какими бы дисциплинированными их ни считали, тоже время от времени нарушают правила.

— Самый частый проступок — превышение скорости, — говорит Лариса. — В городе устанавливают камеры фотофиксации, есть и мобильные устройства, причем никто не предупреждает, где они появятся. Размер штрафа зависит от того, насколько превышена скорость: если на 10 км/ч — придется заплатить 10 евро, а если свыше 70 км/ч — водитель раскошелится на 600 евро. Но самое важное: наказание выражается не только в деньгах, но и в начислении пунктов. Водитель получает их за каждое зафиксированное опасное нарушение. Того, кто насобирал таким образом 14 пунктов, автоматически лишают прав.

Пешеходные переходы

Фото: onliner.by

В Бремене подавляющее число пешеходных переходов — наземные. По словам Ларисы, все они оборудованы светофорами с кнопкой — пешеход сам включает для себя зеленый свет.

Парковки

Фото: onliner.by

Судя по всему, Бремен не испытывает дефицита парковочных мест, по крайней мере наша собеседница с подобной проблемой не сталкивалась.

— Возле каждого торгового центра есть своя парковка. Иногда к ней прилагается еще и паркхаус — паркинг на 4—5 этажей. Все это бесплатно, — рассказала Лариса. — Возле офисных зданий в центре города дела обстоят иначе. Например, в офисном здании, где работает мой муж, трудятся порядка 400 человек. А мест на парковке всего 10. Это не проблема, так как в центральной части города расположено несколько крупных паркингов, но они, как я и говорила, платные.

На парковках можно встретить специальные обозначения, информирующие, для кого предназначены отдельные места. Речь не только о людях с ограниченными возможностями. В Германии, к примеру, повсеместно встречаются парковочные места для авто, на которых приехали родители с детьми, есть также места для женщин-водителей.

— В Германии встречаются водители, которые нарушают правила парковки: оставляют машины в неположенных местах или, предположим, на тротуарах?

—Пару раз я видела автомобили, в которых не было детских кресел, но машины стояли на «родительских» местах. Парковки для инвалидов, как правило, свободны — не думаю, что кто-либо станет их занимать, не имея на то права, — предположила девушка. — Машин, стоящих на тротуаре или газоне, я не встречала. Думаю, что большинство жителей города все же соблюдает правила, да и мест, где можно поставить машину без нарушения, предостаточно.

Стоимость топлива

Литр Super — 95-го бензина — в Бремене стоит порядка 1,31 евро. Дизельное топливо — 1,12 евро. При этом — удивительное дело — топливо подешевело за последние годы. Лариса вспоминает, что когда она приехала в Германию в 2014 году Super стоил где-то 1,5 евро за литр.

— Цены часто меняются. Например, в выходные дни топливо чуть дорожает, а в будние — дешевеет, — пояснила собеседница.

Фото: onliner.by

Ремонт дорог

Качество немецких дорог принято считать эталонным. Что об этом думают в Германии?

— Справедливости ради, я скажу, что не все так радужно — есть весьма разбитые участки проезжей части. Их ремонтируют. В общем, на отлично я немецкие дороги оценить не могу, — рассказала Лариса. — Но это скорее исключение. Общее впечатление от немецких дорог хорошее: покрытие чаще всего в полном порядке, разметка хорошо видна и, самое главное, понятна водителям, на дорогах достаточное количество указателей. Самое важное: ты чувствуешь себя на дороге комфортно, в безопасности.

Фото: onliner.by

Девушка рассказала, что ее супруг, побывав в Беларуси, был восхищен состоянием дорог здесь. Всего он, конечно, не видел, но такой отзыв сам по себе дорого стоит.

Альтернатива авто по-немецки

Ни один немец не пересядет с новенького Mercedes на общественный транспорт, если этот транспорт не будет удобным, скоростным, если он не будет ходить по расписанию — короче, если он не сможет конкурировать по комфорту с личным авто. И муниципальные власти это хорошо понимают.

— Общественный транспорт в Бремене — это автобусы и трамваи. Ходят четко по расписанию. Бывают исключительные случаи, например аварии на путях. Практически на каждой остановке висит электронное табло, так что можно ориентироваться, — отметила Лариса. — Транспорт очень удобный, бесшумный, чисты и просторный. Но дорогой — что есть, то есть. Один билет стоит 2,75 евро. Действует он три часа при поездке в одну сторону: то есть, выезжая из дома, я могу в течение этого времени пользоваться общественным транспортом, каждый раз новый билет покупать не нужно.

Проверяют ли в общественном транспорте оплату проезда? Проверяют. Есть контролеры, они носят темно-синюю форму, которую трудно распознать в толпе. «Заячий» штраф — 60 евро.

Еще одна альтернатива личному автомобилю — такси. В Бремене его услуги стоят примерно 1 евро за 1 км пути. Недешево, но, по словам Ларисы, при нерегулярных поездках этот вариант все равно выгоднее, чем содержать свое авто.

А вот что в Германии действительно пользуется популярностью, так это велосипед.

— Очень многие, особенно в теплое время года, отказываются от авто и ездят на велосипеде. И даже люди, занимающие высокие должности, не стесняются в дорогом костюме прокатиться на велике, — рассказала девушка.

Фото: onliner.by

В городе для велолюбителей создаются комфортные условия. Велосипедная полоса чаще всего расположена на тротуаре, в редких случаях — на проезжей части. Эта полоса отличается по цвету — чаще всего она красная. Велосипедное движение настолько интенсивное, что устанавливают даже специальные светофоры для велосипедистов.

— Велодорожки есть везде, ну или почти везде. Как велосипедист могу отметить, что дорогу человеку на велосипеде всегда уступают. Но как водитель замечу, что немного побаиваюсь велосипедистов: многие ездят слишком быстро и не всегда соблюдают правила, — отметила Лариса.

P.S.

Автомобиль для немцев необходим. Это удобство, свобода перемещений. Но отношение к авто у этих людей спокойное. Машина должна отвечать определенным требованиям: быть экономичной, экологичной, подходящей для семьи. Иначе ее меняют. Понты ни при чем и явно не про Германию.

Семья, у которой в гараже стоит два-три авто, запросто может регулярно пользоваться общественным транспортом, ездить на велосипедах. Просто потому что это удобнее, потому что это активный образ жизни, что само по себе хорошо.

Лариса продолжает все лучше узнавать Германию — страну, о которой ей когда-то рассказывал дедушка, страну, в которой уже взрослой она создала свою семью. И все же себя девушка по-прежнему считает белоруской.

— Конечно же, я белоруска! Наверное, ей и останусь. Отказываться от гражданства ни в коем случае не планирую, у моего ребенка, к слову, также белорусский паспорт. Думаю, чтобы чувствовать себя немкой, нужно было родиться в этой стране. Поэтому, когда спрашивают, я всегда с гордостью отвечаю, что я из Беларуси. Правда, не все знают, где это, — говорит она.